Как правильно выбирать муфту комбинированную

При собирании отопления, сантехники и водоснабжения требуется создать из индивидуальных компонентов единую трубопроводную систему. Нередко нужно совмещать трубы с разным диаметром либо скреплять разные по типу детали. Кстати, комбинированную муфту можно купить на сайте https://vsefitingi.in.ua/mufta/kombinirovannaya/. Для особо качественной скрепки в подобных ситуациях умно использовать распространенный вид фитинга — муфты.

Что такое ПП муфта

Муфта — соединительная деталь для установки различных видов труб в единый трубопровод. Это универсальный вид фитинга, который подойдёт для всех видов трубных изделий.

Распространение деталь обрела благодаря универсальности и маленькой цены. Монтаж не забирает очень много времени, при этом работа не представляет особой трудности, вследствие этого с ней может справиться даже непрофессионал.

Изделия из полипропилена имеют ряд неоспоримых достоинств:

Небольшой вес.

Температура плавления 160-170 °C, что дает возможность применять их для работы с горячей водой.

Изделие отличается высокой прочностью: чтобы повредить муфту, придется приложить невероятные усилия.

При правильной эксплуатации рабочий срок составляет приблизительно пятьдесят лет.

Материал — звукоизолирующий, естественно, не будет слышен звук движения жидкости.

Не проводит электрический ток.

Обладает высокой устойчивостью в отношении к активным веществам на основе химии.

Материал не вреден для людей, окружающей среды при нормальных условиях работы, но следует предусмотреть, что при возгорании токсические вещества выделяются в большом объеме.

Не поддается коррозии.

К недостаткам относятся:

Порог уязвимости материала стартует от -10 °C При отрицательной температуре теряется упругость, стенки трубы становятся хрупкими и неустойчивыми к ударам царапинам и так дальше, естественно, для применения вне помещения подходит плохо.

Огнеопасный материал, не устойчив к открытому огню и высоким температурам, вследствие этого не стоит изделия из полипропилена поставить, например, рядом с плитой.

Полипропилен — материал, который не выносит также и высоких температур.

Нужно обратить собственное внимание! Использовать полипропилен в системах с температурой выше 95 °С не рекомендуется. Под высокотемпературным воздействием полипропилен теряет прочность и становится менее устойчивым к любым механическим повреждениям. Стоит еще заявить, что на стыках труб может возникнуть течь.

Область применения полипропиленовых муфт

Полипропиленовые муфты применяются для соединения:

Сантехнических труб.

Отопительных систем.

Канализационных систем.

Технического трубопровода.

Специфика соединений при помощи муфты в том, что, в зависимости от типа, ее можно использовать для соединения с различными типами труб.

Например, комбинированные подходят для соединения ПП труб с железными, а резьбовая даже для соединения 2-ух резьбовых труб изготовленных из металла.