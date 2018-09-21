Как правильно выбирать муфту комбинированную

При собирании отопления, сантехники и водоснабжения требуется создать из индивидуальных компонентов единую трубопроводную систему. Нередко нужно совмещать трубы с разным диаметром либо скреплять разные по типу детали. Кстати, комбинированную муфту можно купить на сайте https://vsefitingi.in.ua/mufta/kombinirovannaya/. Для особо качественной скрепки в подобных ситуациях умно использовать распространенный вид фитинга — муфты.
Что такое ПП муфта
Муфта — соединительная деталь для установки различных видов труб в единый трубопровод. Это универсальный вид фитинга, который подойдёт для всех видов трубных изделий.
Распространение деталь обрела благодаря универсальности и маленькой цены. Монтаж не забирает очень много времени, при этом работа не представляет особой трудности, вследствие этого с ней может справиться даже непрофессионал.
Изделия из полипропилена имеют ряд неоспоримых достоинств:
Небольшой вес.
Температура плавления 160-170 °C, что дает возможность применять их для работы с горячей водой.
Изделие отличается высокой прочностью: чтобы повредить муфту, придется приложить невероятные усилия.
При правильной эксплуатации рабочий срок составляет приблизительно пятьдесят лет.
Материал — звукоизолирующий, естественно, не будет слышен звук движения жидкости.
Не проводит электрический ток.
Обладает высокой устойчивостью в отношении к активным веществам на основе химии.
Материал не вреден для людей, окружающей среды при нормальных условиях работы, но следует предусмотреть, что при возгорании токсические вещества выделяются в большом объеме.
Не поддается коррозии.
К недостаткам относятся:
Порог уязвимости материала стартует от -10 °C При отрицательной температуре теряется упругость, стенки трубы становятся хрупкими и неустойчивыми к ударам царапинам и так дальше, естественно, для применения вне помещения подходит плохо.
Огнеопасный материал, не устойчив к открытому огню и высоким температурам, вследствие этого не стоит изделия из полипропилена поставить, например, рядом с плитой.
Полипропилен — материал, который не выносит также и высоких температур.
Нужно обратить собственное внимание! Использовать полипропилен в системах с температурой выше 95 °С не рекомендуется. Под высокотемпературным воздействием полипропилен теряет прочность и становится менее устойчивым к любым механическим повреждениям. Стоит еще заявить, что на стыках труб может возникнуть течь.
Область применения полипропиленовых муфт
Полипропиленовые муфты применяются для соединения:
Сантехнических труб.
Отопительных систем.
Канализационных систем.
Технического трубопровода.
Специфика соединений при помощи муфты в том, что, в зависимости от типа, ее можно использовать для соединения с различными типами труб.
Например, комбинированные подходят для соединения ПП труб с железными, а резьбовая даже для соединения 2-ух резьбовых труб изготовленных из металла.