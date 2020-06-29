Эффективное лечение зависимостей в реабилитационном центре

Каждая зависимость начинается невинно, обычно с желания попробовать новую специфику или любопытство по поводу описанных ощущений. Однако со временем это может перерасти во внутреннее принуждение, когда человек не может функционировать без определенного наркотика, алкоголя. В таких случаях необходимо начинать лечение.

На официальном сайте https://yaroslavl.msmk.su/lechenie-narkomanii/ центра «Моя Семья – Моя Крепость» в Ярославле можно получить всю необходимую информацию об эффективном лечении наркомании и воспользоваться выгодными предложениями.

Реабилитационный центр «Моя Семья – Моя Крепость» оказывает помощь людям, страдающим зависимостями – алкоголизмом или наркоманией. Опытные специалисты определяют терапию вместе с пациентом, основываясь на первоначальном диагнозе.

Лечение алкоголизма

Алкоголизм – это болезнь, которую нужно лечить при поддержке специалистов. Поскольку лечение алкоголизма в домашних условиях неэффективно, в настоящее время лучшая альтернатива предоставляется специализированными центрами лечения алкоголизма и наркомании. Лечение алкогольной зависимости – это интенсивная стационарная терапия для алкоголиков или стимулирующее пребывание.

Алкогольная терапия состоит из индивидуальной и групповой психотерапии. Это происходит в несколько этапов и используются различные методы для лечения алкоголизма. Сюда также часто входит фармакологическая поддержка пациентов, особенно в начальный период.

Лечение алкоголизма – этапы:

пациент осознает проблему;

диагностика – психотерапевт проводит собеседование с пациентом и использует психологические тесты, а врач назначает базовые анализы, в том числе анализ крови, ЭКГ, ультразвуковое исследование внутренних органов;

выбор оптимального метода терапии на основе данных о стадии заболевания, физическом и психическом состоянии зависимого лица;

подготовка индивидуальной программы, которая будет использоваться после терапии для алкоголиков в центре – определение источников мотивации пациента жить в трезвости, рекомендации элементов поддерживающей терапии.

Узнать подробнее о реабилитационном центре «Моя Семья – Моя Крепость» можно на сайте https://yaroslavl.msmk.su/ центра, а также по телефону горячей линии: 8 (800) 551-41-71.

Во время пребывания в реабилитационном центре обеспечиваются надлежащие условия жизни, включая полный пансион и уход медицинского персонала.