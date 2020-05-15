Частный пансионат «Долгожители» — домашний уют и тёплая атмосфера

Частный пансионат для престарелых и пожилых людей в Краснодаре «Долгожители» – это домашнее тепло и лучшая забота. В течение многих лет сотрудники пансионата заботятся о пожилых людях, предоставляя специализированную медицинскую помощь, предлагая домашний уют, теплую атмосферу и время для отдыха.

Вокруг пансионата есть безопасная прогулочная зона, доступная для жителей. Персонал пансионата – это специалисты, квалифицированные медсестры, психологи, физиотерапевты заботятся о безопасности пожилых людей. На официальном сайте https://rdom.su/ пансионата можно более детально ознакомиться с оказываемыми услугами и воспользоваться выгодными предложениями.

Пансионат для пожилых людей «Долгожители» – это круглосуточный уход за престарелыми, инвалидами и хронически больными, которым требуется круглосуточный уход, но не требующий стационарного лечения.

Предлагаются реабилитационные услуги. Долгосрочное пребывание в пансионате «Долгожители» позволяет пожилым людям получать круглосуточное и постоянное медицинское обслуживание, а также уход.

Пожилые люди участвуют в регулярных занятиях по реабилитации и передвижению, принимает лекарства, которые контролируются квалифицированными медицинским персоналом и медсестрами в соответствии с указаниями врача. Круглосуточная помощь предотвращает осложнения, которые могут возникнуть при различных заболеваниях. Это также оказывает положительное влияние на здоровье пожилого человека, который участвует в коллективной жизни.

Долгосрочное пребывание в доме престарелых рекомендуется для одиноких, нетрудоспособных, хронически больных пожилых людей, страдающих деменцией, которая может представлять угрозу для родственников. Добро пожаловать!

За справками можно обратиться по адресу: г. Краснодар, ул. Есаульская, д. 31 или по круглосуточному телефону +7 (861) 201-22-26 и получить оперативную консультацию специалистов.

Частный пансионат для пожилых людей «Долгожители» – лучшее место для каждого пожилого человека, который ценит тишину, спокойствие и уютную атмосферу! Это отличное место для пожилых людей, нуждающихся в комплексной медицинской помощи и реабилитации.

Профессиональные сотрудники и специалисты, современное реабилитационное и диагностическое оборудование в сочетании с комфортабельным СПА в окружении прекрасной природы, позволят восстановить здоровье и психическое состояние пожилых и престарелых людей.