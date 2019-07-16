Аргонодуговая сварка для строительных бригад на el-welder.com.ua

Аргонодуговая сварка представляет собой устройство для термического метода создания неразъемных частей металлических деталей путем электросварочной дуги в среде инертного газа – аргона. Такие изделия уместны для сварки цветных металлов, включая алюминий, магний, титан, никель. Принцип сваривания – нагрев кромок соединяемого и присадочного материала в инертной среде. Так исключается воздействие на шов кислорода, который имеет свойство создавать поры на соединении деталей, что негативно отражается на прочности сварочного соединения. Сварка в инертной среде не допускает влияние газов, защищая от воздействия атмосферы.

Каталог аргонодуговой сварки

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Существует несколько способов аргоно-дуговой сварки:

С применением неплавящегося электрода либо сварки TIG. Соединение в инертной среде с помощью неплавящегося вольфрамового электрода. Учитывая то, что название предполагает использование вольфрама либо его сплавов, сегодня более актуальными считаются графитовые электроды, температура которых меньше, чем температура сварки. Принцип работы состоит в том, что электроды только создают в инертной среде дугу с сохранением целостности, а сварка выполняется присадочным материалом, который подается в область пятна максимального нагрева. Такой метод дает возможность проводить сварочные работы с заданными параметрами, но требует от мастера высоких навыков, так как необходимо одновременно подавать присадку и выдерживать дистанцию от электрода к соединяемой поверхности.

С внедрением плавящегося электрода ММА. Метод основан на применении штучного электрода с оболочкой из присадки. Агрегат объединяет в себе две опции: электрода и присадки. ММА уместно для ручного сваривания алюминия.

Также есть еще и другие технологии соединения в инертной среде, например, с помощью MIG/MAG. Такие варианты невозможно применять в бытовых условиях, поскольку они нуждаются в использовании сварочных полуавтоматов. Усовершенствованные модели аргонодуговых сварок позволяют сегодня купить устройство любого типа, форма, размера и комплектации. Для покупки сварочной техники больше не нужно тратить время в поисках нужной модели, ведь все самое популярное и востребованное собрано в онлайн-каталоге El-welder.

Источник: https://el-welder.com.ua/elektrosvarka/argonodugovaya-svarka-ac-dc/