Зручність будівельних магазинів для вибору матеріалу

При безлічі товарів на будівельному ринку питання про правильний вибір необхідного матеріалу стає все більш актуальною. Тому що не завжди якість товару відповідає вашим вимогам. Важливо не гнатися за дешевизною, бо, як ми всі знаємо, скупий платить двічі, але ще і не нашкодити своєму здоров’ю. Тому щоб не витрачати даремно свої сили на пошуки матеріалів, рекомендуємо відразу звернутися в магазин https://ivano-frankivsk.kub.in.ua/

Близько половини будівельних матеріалів, які представлені на ринку, не відповідають існуючим ГОСТам, тому вони можуть бути небезпечні для здоров’я і життя людини. Дуже важливо правильно вибрати покриття для підлоги. Паркетну дошку і паркет по праву вважають самим екологічним, практичним і затишним покриттям підлоги.

Вкрай важливо правильно підібрати до паркету лак тому, що не підходящий лак може втратити все якості паркетної дошки. Синтетичні лаки, виділяють пари, які можуть викликати подразнення очей та інші захворювання. Ламінат найдоступніший імітатор натурального паркету. Але за якістю він, звичайно, його не замінює.

Єдиним схожістю є те, що лицьова сторона ламінату нагадує різні види порід. Це підлогове покриття складається з деревної стружки і паперу, які покладені в кілька шарів. У ламінаті міститься формальдегід, який може впливати на імунну та нервову систему, і іноді викликати рак.

Якщо ви зупинили свій вибір на лінолеумі, то будьте обережні, в його складі є органічні речовини, що виділяються при нагріванні. Але виробники цього матеріалу не завжди можуть звести до мінімуму їх негативний вплив. Ковролін має безпечний хімічний склад, але деякі його види можуть викликати алергію, тому що вони мають велику кількість мікроорганізмів. У ньому можуть оселиться кліщі, які будуть викликати напади у хворих на астму.

Купуючи керамічну плитку, не сумнівайтеся в її екологічності, але ось про плитковий клей такого не скажеш. В клеї міститься толуол і фенол — небезпечні радіоактивні речовини. Якщо ви вибираєте шпалери, то вони обов’язково повинні пропускати повітря. І це ще не все! Дешеві миючі шпалери можуть виділяти бензол, який є найсильнішим концерогенное.

Найбезпечнішими вважаються паперові шпалери. Саме їх найчастіше використовують при обробці дитячих кімнат і інших житлових приміщень. Ще до екологічно чистим можна віднести шпалери з рослинних матеріалів, але це досить дорогий вид обробки. Вінілові шпалери виглядають красиво, але вони не пропускають повітря, а тому не підходять для обробки житлових кімнат.

Популярним будівельним матеріалом є пластик. Він добре підійде для кухні тому, що не боїться кислот, жиру і механічних пошкоджень. Поверхні, оброблені пластиком, що не піддаються гниттю, але при нагріванні виділяють небезпечні гази. А ще пластикові поверхні люблять збирати на себе пил. Протягом всього терміну експлуатації цей матеріал залишається токсичним. Тому вибирати пластик потрібно з обережністю, адже на ринку можна знайти і відносно безпечні матеріали з пластику. Фарби та лаки низької якості можуть завдати серйозної шкоди здоров’ю. Запах після лакокрасящіх матеріалів може вивітрюватися до декількох днів. До складу фарб входить полівінілхлорид, який розкладається при кімнатній температурі, а також і при впливі сонячних променів. Супутник використання неякісних лаків і фарб це алергія. У гіршому випадку відбувається ураження печінки, нервової системи і нирок.

На сучасному будівельному ринку близько 50% припадає на неякісні будівельні матеріали. Якщо ви не хочете нашкодити собі і своїм близьким, то вибирайте товари з екомаркування і гідної якості.