Женская футболка

Не обращая внимания на такое спортивное название, футболка давно стала частью гардероба каждой женщины. Многофункциональность этого наряда в том, что его можно носить не зависимо от времени года и с чем хотите. Если хотите купить женскую футболку переходите на сайт gudmoda.ru, выбор здесь очень большой! В наше время декораторы уделяют ему большое внимание, создавая новые коллекции и выдумывая очень и очень разные фасоны. Но основная причина, по которой мы все любим футболки – это их небольшая стоимость, она позволяет за 1 раз покупать одновременно несколько вариантов. Все таки, даже в такой одежде представительница слабого пола должна в любой момент смотреться красиво, благодаря этому делайте хороший выбор.

Обдумываем комбинирование

Хотя футболка универсальна, цветовая палитра и фасон играют важную роль в комбинировании со второй одеждой. светлые разноцветные узоры или большой принт заостряют внимание, благодаря этому низ – юбка, шорты или джинсы должны быть пастельного цвета, иначе образ выйдет несколько клоунский. А вот с одним оттенком вариант можно носить с самыми разными светлыми элементами. Для того чтобы создать образ женственности, подбирайте модели с большим вырезом, а светлый сюжетный принт добавит образу детского озорства.

Подбирайте высококачественные вещи

Не обращая внимания на то, что это совсем дешевая одежда, она должна быть высокого качества и держать большое количество стирок, сохраняя собственный идеальный вид. Собственно поэтому необходимо обращать свое внимание на наших ивановских изготовителей. Аналогичную одежду легче всего подбирать и заказывать именно при помощи интернета, так как тут всегда доступнее, тем более если приобретать мелким оптом.

Что подойдёт собственно вам

Если футболка отлично сидит на фигуре, она может создавать с вашим образом чудеса .

На хозяйке замечательных форм все будет выглядеть очень хорошо. Однако если у вас грудь большого размера, лучше подбирать декольтированные модели. Принципиальный момент: сюжетный принт будет искажаться большими формами, но часто это может смотреться весьма даже «секси», тем более при тонкой талии, так что бывает полезно приобрести изделие на размер меньше.

Бывает, что женщина стесняется носить футболку только вследствие того что у нее большие бедра и небольшая грудь. Только для таких предназначаются женственные формы с полосками расположенными горизонтально. На аналогичной фигуре также прекрасно смотрятся яркие модели. И еще маленький секрет: приобретайте футболку на размер больше, чтобы она сидела свободно, не облегая фигуру.

Чтобы визуально сделать меньше плечи, подбирайте облегающие модели с широкими бретельками, а однотонная цветовая палитра плюс свободный покрой с большим вырезом поможет спрятать «животик».

Немного советов которые будут полезны

Сегодня дресс-код не очень строг, чтобы футболку нельзя было одеть на работу. Только учтите собственную должность и положение. Забавная «рожица» может повысить настроение клиентам в магазине, но будет неподходяща на работе. Если вы пожелаете сделать что-нибудь в легком французском стиле, применяйте эти элементы, как не тяжелый шейный платок и геометрическая бижутерия в комбинировании с ахроматическими расцветками. Модели со стразами, аппликациями и вышивкой могут стать даже допустимым вечерним нарядом – к примеру, для танцевальной вечеринки.

Постарайтесь всегда поддерживать подходящее кол-во такой полезной одежды в собственном гардеробе. Прекраснее всего делать закупку ранней весною, чтобы комфортные вещи пребывали под рукой на протяжении всего тёплого сезона, а с приходом холодов их можно применять для утепления, поддевая под иную одежду.