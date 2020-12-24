За нарушение требований пожарной безопасности в лесах жители Бурятии могут заплатить более 1 млн рублей

Постановлением Республиканского агентства лесного хозяйства от 17 мая, к административной ответственности привлечено юрлицо «Харасун». Данным предприятием на лесных просторах Республики выполняется геологическое изучение недр в целях дальнейшей добычи рассыпного золота.

Как показала проверка, снятая в аренду предприятием территория была захламлена различным воспламеняющимся горючим материалом: сучьями, сухостойной и валежной древесиной, древесными отходами, вершинными и комлевыми частями деревьев. Было выявлено, что на территории лесного участка ни разу не проводились огнеупорные мероприятия. За столь пристальное нарушение противопожарных мероприятий предприятие привлечено к административной ответственности. На «Харасун» был наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. А если вас интересует пожарный сертификат, переходите на сайт spb-sert.ru.

Также 10 мая был привлечен к административной ответственности мужчина, производивший на лесосеке сжигание порубочных остатков после заготовки древесины. Благодаря этому возник лесной пожар, не причинивший какого-нибудь ущерба лесному хозяйству. На него был наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. 18 мая агентство лесного хозяйства выдвинуло распоряжение в отношении гражданина, специально осуществившего на территории Баргузинского района сельскохозяйственный пал.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесной глуши на него был наложен штраф в размере 2 тысяч рублей. Большинство жителей Республики Бурятия, согласно заявлению одного из представителей Республиканского агентства лесного хозяйства, не знают про то, что не во всех районах установлен «режим ЧС» или «особо противопожарный режим». Подобным образом, в данные периоды ограничено пребывание граждан в лесах. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей о том, чтобы они были аккуратными при разведении костров лесу, проведении тех или иных работ по добыче древесины. Многие лесные организации Республики Бурятия просят жителей не позволять появления пожаров.