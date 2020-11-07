Японская кухня

Суши — это первое блюдо, которое поражает нас при упоминании кухни Японии. Суши — это, наверное, самое знаменитое блюдо из Японии для внешнего мира. Это рецепт, который состоит из риса и рыбы с добавкой уксуса. Однако есть очень много вариантов суши, менее популярных людям за границами Японии. А если вас интересует доставка ролл, переходите на сайт https://yakitoriya.ru/menu-dostavki/rolly.

История суши

Суши — это старинное блюдо времен династии Тан. Он всегда состоял из ферментированной рыбы и риса, а слово «суши» значит что-то кислое. Наперекор популярному мнению, суши не значит «рыба в сыром виде». Это значит «уксусный рис».

Суши трансформировались в искусный и необыкновенный ужин. В начале сушеная рыба помещалась между 2-мя кусочками пропитанного уксусом риса, чтобы сберечь ее. Нори (водоросли моря) были добавлены позднее, чтобы не липнуть к пальцам.

Японское слово «су» значит уксус, а ши — от «меши», японского слова, обозначающего рис, стало быть, суши — это рис с уксусом. потребление сырой рыбы в минималистско-декоративном стиле. Его можно есть как есть, или его часто окунают в сёю (японский соус соевый), а потом съедают. Во время приготовления блюда следует выражать особенную осторожность, и многие методы приготовления пищи указывают на важность внешнего вида для образованного потребителя. Суши — это не только еда, но и художественное произведение, и хотя теперь они доступны в западном «быстром и легком» стиле подачи, обычные способы далеки от этого.

Виды суши сегодня

Суши, которые мы видим сегодня, подготавливаются быстро и легко, поскольку они не нуждаются в брожении, и их популярность возросла во много тысяч раз, благодаря придорожным торговцам и маленьким ресторанам, где сегодня подают разные варианты суши.

Есть вегетарианские суши, а еще суши из рыбы и мяса, сырые или приготовленные. Есть три основных типа суши. Это Маки Суши, Нигири Суши и Оси-Суши.

Для суши нигири кусочек сырой или приготовленной рыбы или моллюсков прижимают к холмику риса с уксусом, добавляя минимальное количество васаби между ними. В большинстве случаев в суши нигири применяется маленькая полоска поджаренных морских водорослей, именуемая нори, для связки всей смеси. Суши нигири как правило называют суши двух вариантов, так как они состоят из 2-ух компонентов: риса для суши и одной начинки. Топпинг также известный как нета и в большинстве случаев собой представляет дары моря, например тунец, угорь, пикша, шед, окунь, осьминог или креветки. Все зависит от вида рыбы ее можно подать сырой тонкими ломтиками, жареную или обжаренную в кляре.