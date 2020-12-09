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Як вибрати технологію друку

Дек 09, 2020В миреКомментарии к записи Як вибрати технологію друку отключены

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Правильний вибір можна зробити тільки виходячи з знання сильних і слабких сторін окремих способів і технологій друкування.

З чого почати при виборі способу і технології друку конкретного видання?

Необхідно враховувати наступні параметри, пов’язані з друком видання: гроші, час, тираж, запечатується, барвистість, вимоги до якості друку і форму (вид) видання, детальнiше st-print.

Гроші і якість взаємозалежні, тираж, барвистість і собівартість одного примірника видання теж прив’язані один до одного, тип запечатується істотно обмежує вибір технологій друку, оскільки не всі способи і технології підходять для того чи іншого матеріалу, що запечатується.

Звичайно, самий складний параметр — це час. Афоризм «час — гроші» у вітчизняній поліграфії вже давно став реально відчутним.

У поліграфії існує багато різних технологій друку:

  • висока (плоска і ротаційна, листова і рулонна з використанням фотополімерних форм);
  • глибока (листова і рулонна, глибока автотіпія, тамподрук);
  • офсетний (листова і рулонна, з зволоженням і без), пряма ротаційна літографія (ді-літо), електрографія, DI (direct image), фототипія, офсетний фототипія, цифрова (CtPrint);
  • трафаретний (плоска і ротаційна, листова і рулонна), шовкографія, ризография (DI ротаційна листовий друк), струменевий.

Різноманітність технологій не поступається різноманітності матеріалів для друку. Кожен з них має свої особливості, обмеження та переваги. Деякі технології друку були спеціально винайдені для деяких окремих випадків, наприклад анілінова друк (пізніше перейменована в флексографию) — для друку на целофані і не тільки, чому ми сьогодні є свідками.

Технології способу високого друку з металевими друкованими формами в останні десятиліття втратили своє домінуюче становище в сегментах більшості видів видавничої продукції, хоча як і раніше займають суттєву частку ринку — до 30%. Настільки велику питому вагу високого друку обумовлений її універсальними репродукційними можливостями при відтворенні оригіналів різного характеру: текстових, ілюстраційні, змішаних, одно- і багатоколірних. Відбитки високого друку характеризуються великою чіткістю, різкістю, насиченістю тону і кольору. Позитивною особливістю технологій цього способу є також стабільність якості відтворення зображення у всьому тиражі, що обумовлюється, зокрема, відсутністю таких «обурюють» факторів, як зволоження форм в традиційній офсетного друку або видалення фарби з пробільних елементів форм глибокого друку.

Важливим стимулом розвитку і підтримки конкурентоспроможності високого друку стало впровадження гнучких фотополімерних повноформатних форм з малою (0,4-0,7 мм) глибиною прогалин. Фотополімерні друкарські форми в поєднанні з підвищенням жорсткості конструкції друкованих машин і застосуванням синтетичних декель з армованих матеріалів на пористої волокнистої основі внесли суттєві зміни в технології високого друку і дозволили значно підвищити ефективність роботи за рахунок зменшення временн их витрат на підготовку до друку.

У той же час фотополімерні друкарські форми сприяли додатковому розвитку таких традиційно властивих технологіям високого друку достоїнств, як хороша роздільна здатність, що дозволяє друкувати одно- та багатобарвні ілюстрації з використанням растра (в залежності від застосовуваної паперу) лініатурой до 60, а на крейдованих паперах — і до 80 лін. / см, достатня графічна, поступова і колористичне точність відтворення різних за своїм характером зображень. Це обумовлено, зокрема, можливістю отримання на відбитку чітких, різких контурів штрихових і растрових елементів, відносною простотою технологічного процесу, простотою підготовки машини до друку і друкування тиражу.

Згідно з прогнозами, «класична» високий друк з металевих друкарських форм в майбутньому втратить своє значення.

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