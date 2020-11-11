Як вибрати ділянку для будівництва дачі

Що потрібно перевірити, щоб покупку ділянки замість радості не обернулося проблемами

Наприклад, ви вже відповіли на найосновніші питання: де ви хочете придбати ділянку землі (хоча б на рівні району або напряму) і для чого (жити кожен раз, приїжджати іноді, жити влітку). Все одно ви неминуче потрапляєте в лабіринт непростих і суміжних питань, що необхідно брати до уваги при покупці ділянки? А якщо ви хочете купити ділянку, переходите на сайт Uland.

Де і в кого купувати ділянку землі?

Ви можете придбати землю в іншого власника-фізичної особи. Можете придбати у девелопера нового селища (хоча сама угода де-юре може бути проведена, як покупка у приватної особи). І врешті-решт, існує можливість купувати безпосередньо у мерій на торгах (часто про такі угоди подейкують, що «земля купується у держави»).

Купівля у фізичної несе всі ризики таких угод (загроза «поганої якості» документів, обмеження прав третьої сторони при угоді і т.д.)

Організований селище з котеджами (якщо тільки набуваєте не на останніх стадіях) супроводжується ризиком недобудови. Полюс з’являється ризик високих платежів за обслуговування (в основному, поки селище будується, за обслуговування оплачувати не потрібно, а потім жителів ошелешують високими тарифами). Що стосується торгів, хто участь в них вимагає конкретних здібностей і … вільних коштів, які будуть внесені як застава. А також абсолютно не завжди на торги будуть виставлятися ті ділянки, які вам потенційно підійдуть.

Яка категорія земель краще для будівництва будинку за містом?

Нове в Земельному кодексі 2019

З 1 січня в дію вступили нові редакції Земельного, Містобудівного, Житлового кодексу, закону про передачу заставної нерухомості, які значною мірою змінюють уявлення про ділянки землі. Перш за все, зникають поняття «дача», «ділянку на дачі», «заміське об’єднання». Залишаються тільки «садівничі» і «городні» некомерційні товариства.

На земля для ведення садівництва можна споруджувати капітальний будинок житлового фонду. Вимоги до нього, як і у випадку з ІЖС — менше трьох надземних поверхів (проте не вище 20 м). Будинок повинен бути призначений для проживання однієї сім’ї, тобто без поділу на квартири. Правда, тепер навіть в СНТ для домобудівництва потрібно отримувати дозвіл (раніше це так потрібно було робити виключно на землях пунктів проживання з дозволених застосуванням ІЖС).

На землях для городництва можна споруджувати тільки некапітальні споруди, іншими словами без фундаменту.

Також важливо, що тепер садовий будинок можна погодитися будинком для житла (якщо він відповідає всім технічним регламентам, що пред’являються до будинків для житла) і — навпаки (якщо тільки ніхто не живе в цьому будинку кожен раз). Така процедура регламентується розпорядження уряду РФ від 28.01.2006 N 47 (ред. Від 24.12.2018) «Про затвердження Положення про визнання приміщення житловим приміщенням, приміщення для проживання мало придатним для проживання, багатоквартирного будинку аварійним і таким, що підлягає знесенню або реконструкції, садового будинку будинком для житла і майже для жилья садовим будинком ». У житловому будинку можна отримати безперервну реєстрацію