Як підібрати будівельні матеріали

Важливою перевагою матеріалу вважається здатність протягом усього експлуатаційного періоду зберігати власний стан роботи. Адже це прямо пов’язано з терміном, через який потрібно буде займатися роботами по ремонту.

Ринкова практика показала, що матеріали з високим експлуатаційним терміном дуже дорогі в ціні. Але відніміть грошову суму, яку ви витратите на робочих по ремонту, і ще вартість нових матеріалів, і ви зрозумієте, що більш не дешевий ремонт робиться набагато рідше. Тому рекомендуємо завжди купувати якісні будівельні матеріали в магазині https://herson.kub.in.ua/, тут тільки якісний матеріал.

Термін тривалості експлуатації матеріалів ставиться, виходячи з випробувань на стійкість до впливів зовнішнього середовища, пружність, пластичність, здатність переносити агресивні середовища і так далі.

Стійкість до низьких температур

Цей показник встановлюється не з терміну тривалості застосування, як може здатися багатьом. Показник стійкості до низьких температур — це показник кількості періодів протягом, яких матеріал витримає температурні перепади.

Це вважається одним з основних пунктів в будівництві, оскільки з цього критерію і ставиться службовий термін матеріалу. Популярний «клінкерну цеглу» має службовий термін більше ста років, володіє чудовою стійкістю до температурних перепадів, простий лицьову цеглу має службовий термін близько 50-60 років і менш стійко відноситься до температурних перепадів.

При застосуванні цегли більш поганої якості, їх заміну доведеться робити через років 30, через сильний руйнування під впливом зовнішнього середовища, так і буде він мати дуже непредставницьким вид.

Бездоганність

Даний показник передбачає здатність матеріалу підходити всім параметрам якості в умовах впливу навколишнього середовища без бюджетних ремонтів.

Схильність ремонту

Показник, при якому матеріал здатний бути відновлений до власного початкового стану. В цьому випадку приймається до уваги час між ремонтами і витрачені витратні матеріали.

Стійкість до дії вологи

Це здатність матеріалу чинити опір впливу води і вологи. Зазначений нюанс відноситься до одних з важливих під час будівництва будинків. З цієї причини розраховуючи показник стійкості, майте на увазі умови погоди, клімат.

Зараз, створена велика кількість технічних засобів з метою збільшення показника стійкості до вологи, але подібними матеріалами можна обробляти не всі поверхні.

Гарантія

Даний показник великої не грає ролі, але фактор береться до уваги при підборі матеріалу.

Легкість монтажу

Під час розрахунку витрат необхідно взяти до уваги обов’язково витрати, які пов’язані з монтажем, так як вони мають більш дорогу вартість якщо порівнювати з матеріалами. Завдяки цьому блочно-цегляні споруди відходять на другий план під впливом досить простих і недорогих проектів каркасного типу.

Терміни і витрати фінансового плану на проведення робіт — терміни виконання, по суті подібні фінансові витрати, тому до них як витратам на проведення робіт необхідно ставитися дуже обережно.

Традиційні помилки при підборі матеріалів для будівництва

Розглянемо найпопулярніші помилки, дозволяє при підборі матеріалів.

Полістирол спінений найпоширеніший матеріал з утеплювачів. Так як має вкрай дешеву вартість якщо порівнювати з іншими утеплітелямі.В той же час, такий утеплювач краще застосовувати з урахуванням особливості впливу навколишніх середовищ. Оскільки саме матеріал володіє дуже високим ступенем загоряння, і застосовувати його на фасадах будівель або вентиляційних шахтах дуже пожежонебезпечні.

При заливанні підлог бетоном, деякі з метою здешевлення будівництва не укладають арматуру в підлогову стяжку. Як наслідок в підлозі через певний проміжок часу виникають тріщини і виникають нові витрати.

При підборі матеріалів для зовнішньої обробки обов’язково потрібно враховувати структуру стін, так як якщо захочете обкласти фасад каменем, погані стіни просто руйнуватися під впливом маси.

Фундаментна гідроізоляція — нюанс, про який іноді забувають. У той же час, від ізоляції фундаменту і її якості залежить експлуатаційний термін будівлі. Тут економити не можна.