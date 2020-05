Команды ХНУРЭ приняли участие в Чемпионате по спортивному программированию

10 мая во время 17-го Открытого Чемпионата Харькова по спортивному программированию открылся сезон алгоритмического программирования. В связи с карантинным режимом в этом году он проходит в онлайн формате. Чемпионат проводится в двух дивизионах: студенческой и школьной. Партнер соревнований — корпорация Huawei.

В этом году в школьном дивизионе приняли участие 164 команды, из них — 67 команд представляли школы Харькова. Также участвовали школьники из Киева, Полтавы, Хмельницкого, Херсона, Винницы, Ужгорода, Хуста, Николаева, Кривого Рога, Запорожья, Днепра, Тернополя, Львова, Бердянска, Сумгаита (Азербайджан), Ташкент (Узбекистан). В студенческом дивизионе приняли участие 215 команд, из них — 75 команд представляли высшие учебные заведения Харькова. Также участвовали команды из Киева, Львова, Одессы, Ужгорода, Винницы, Бердянска, Житомира, Запорожья, Хмельницкого, Краматорска, Запорожья, Черновцов, Сум, Полтавы, Тернополя, Херсона, Гомеля (Беларусь). С 75 харьковских команд в чемпионате приняли участие 35 команда из ХНУРЭ.

Команды Харьковского национального университета радиоэлектроники получили: 1 диплом первой степени, 3 диплома второй степени, 6 дипломов третьей степени.

Ученые ХНУРЭ подтвердили свой высокий уровень

Ученые Харьковского национального университета радиоэлектроники, лаборатории «Аналитической оптохемотроники» им. проф. Н.Н. Рожицкий, кафедры биомедицинской инженерии Юрий Жолудов и Дмитрий Снежко опубликовали результаты собственных исследований во влиятельном издании первого квартилей Analyst. Журнал издается Royal Society of Chemistry (Соединенное Королевство) с 1876 года.

Статья «Electrochemiluminescence analysis of tryptophan in aqueous solutions based on its reaction with tetraphenylborate anions» посвящена исследованию эмиссии электро генерируемой хемилюминесценции.

Научные разработки ведутся при поддержке МОН Украины и Китайской академии наук в рамках проектов для молодых ученых и совместного Украины-китайского исследовательского проекту M / 109-2019. Публикации такого уровня подчеркивают высокий научный уровень и потенциал ученых университета.