Если Вы до сих пор избегали традиционного метода отшелушивания омертвевшей кожи, то самое время проверить всю ложную информацию и включить этот ритуал в свой еженедельный уход. С годами вокруг скрабов выросло много мифов, долгое время специалисты даже советовали не применять этот метод очистки лица. А если вас интересует химический пилинг PRX-T 33, переходите на сайт https://2filler.ru/shop/pilingi/prx-t-33/.

К счастью, все изменилось, когда на рынок вышла супер-безопасная косметика, не только избавив от ненужных слоев эпидермиса, но и глубоко питая кожу.

Из чего мы должны выбирать?

Для использования в комфорте собственной ванной комнаты у нас есть два самых популярных типа скрабов на выбор: гранулированные (механические) и ферментные (химические). Чем они отличаются? Прежде всего, свойства, форма и консистенция вещества, используемого при уходе.

Традиционные пилинги с отшелушивающими частицами известны нам давно (размер частиц зависит от того, какую часть тела мы хотим массировать), но в последние годы на первый план выходят ферментативные пилинги, которые гораздо мягче воздействуют на кожу, не вызывая микроповреждений на ее поверхности.

Механические пилинги можно разделить на грубые и мелкозернистые. Первый сорт используется для удаления ороговевшего эпидермиса выше среднего, например, на ногах или локтях. Мелкие частицы используются в производстве косметики для лица (однако, в этом случае также рекомендуется специальный уход).

Если у вас проблемы с чувствительной кожей и часто появляются состояния кожи, ферментативный пилинг будет незаменим в уходе, без втирания (активные отшелушивающие ингредиенты «растворяют» омертвевшие слои эпидермиса) — достаточно нанести порцию косметического средства на лицо, подождать около пяти минут, после чего смыть остатки оставшейся косметики.

Какой продукт выбрать?

Эффект пилинга мгновенный. Прикоснувшись к лицу сразу после процедуры, вы почувствуете приятную гладкость, мягкость, а ваша кожа на несколько мгновений может стать слегка розовой. Регулярное очищение лица является не только временным, но и долговременным эффектом. Благодаря пилинговым процедурам кожа лучше кровоточит, насыщается кислородом, восстанавливает утраченное сияние, морщины, обесцвечивания со временем исчезают, кожа становится упругой и эластичной.

Преимуществом отшелушивающих частиц или ферментов также является то, что поверхность эпидермиса гораздо лучше впитывает активные ингредиенты из кремов и масок, что значительно повышает эффективность косметики, которую мы используем каждый день.

Перед тем, как мы пойдем в магазин, чтобы купить идеальную косметику, нам нужно ответить на некоторые основные вопросы о состоянии нашей кожи. Если Вы годами боролись с прыщами или себорейным дерматитом, на Вашем теле часто появляются различные виды выцветов и обесцвечивания, зернистый пилинг — это наихудший уход, который Вы можете выбрать.

Такое решение с пораженной, раздраженной кожей, воспалительными изменениями или более серьезными дерматологическими изменениями может только усугубить уже существующую проблему. Однако, если ваша кожа не вызывает беспокойства у дерматолога, у вас никогда не было серьезных кожных проблем, стоит время от времени делать нежный массаж лица с помощью тонкого скраба (однако, рекомендуется делать это не чаще одного раза в семь дней).