Вытяжной вентилятор в ванную комнату: как выбрать и правильно установить?

Для подобных помещений, как ванны и душевые, кухни, туалетные и хозяйственные комнаты разработаны вентиляторы вытяжного типа.

Они нужны Для того чтобы создавать принудительную вытяжную систему из представленных помещений. Вентиляторы вытяжного типа устанавливаются на отверстиях вытяжного типа, на поверхности стен, а еще за подшивным потолком.

Что это такое, и для чего он необходим в помещении ванной?

В 90% ванных помещений нет окон, благодаря этому во время строительства дома инженеры обязаны планировать канал для естественного оттока воздуха. Если же он не в определенной степени продуктивен, рекомендуется добавочная установка конкретного оборудования.

Так, единственным путем, который даст возможность чистому воздуху поступать в помещение ванной, будут вентиляционные системы.

Рабочий принцип

Вытяжная труба в таких помещениях устроена весьма просто. Речь идет об элементарной системе вентиляции, рабочий принцип которой понудительный.

Вытяжное устройство в себя включает только два элемента: воздуховодный канал, который совмещается с общим стояком, обеспечивающим очищение воздуха, и сам вентилятор.

В подавляющем большинстве домов устройство в рабочем состоянии по приточно-вытяжному принципу.

Если же вряд ли можно найти второй из каналов, гарантирующих приток чистого воздуха, необходимо учесть, что он обеспечивается благодаря проветриванию дома или квартиры.

Благодаря этому в некоторых ситуациях канал, предназначенного для отвода переработанного воздуха, будет работать как приток.

Виды вентиляторов для вытяжки

Конструктивно они делятся на следующие категории: канальные и осевые, радиаторные и крышные. Более детально о каждом из них:

осевые показывают подходящий КПД если сравнивать с остальными устройствами – уровень продуктивности более 100 м3 за 60 минут. В то же время у них относительно малы напорные параметры. Оснастить их можно в любую вертикальную конструкцию, в том числе и в стенку;

показывают подходящий КПД если сравнивать с остальными устройствами – уровень продуктивности более 100 м3 за 60 минут. В то же время у них относительно малы напорные параметры. Оснастить их можно в любую вертикальную конструкцию, в том числе и в стенку; радиаторные, или радиальные – их использование (в особенности тех систем, лопасти которых имеют обратную направленность) позволяет сэкономить не меньше 20% электрической энергии;

– их использование (в особенности тех систем, лопасти которых имеют обратную направленность) позволяет сэкономить не меньше 20% электрической энергии; канальные чрезвычайно комфортны в рамках эксплуатации и при этом максимально просты. Их можно использовать на случай, когда площадь комнаты с ванной – более 15 м2. Устройства сами по себе очень и очень мощные и, не обращая внимания на это, параметр шума можно оценивать как невысокий;

чрезвычайно комфортны в рамках эксплуатации и при этом максимально просты. Их можно использовать на случай, когда площадь комнаты с ванной – более 15 м2. Устройства сами по себе очень и очень мощные и, не обращая внимания на это, параметр шума можно оценивать как невысокий; крышные вентиляторы оснащаются на кровельных установках строений жилого типа. В представленных приборах применяются многолопастные или радиальные устройства с лопатками разного типа всасывания. Это гарантирует усиленное очищение воздуха.

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Вытяжная труба может быть типовой и автоматической. Первую можно запускать в одно и то же время с включением света в комнате, а останавливать – в процессе выключения.

Вторая же срабатывает и выключается сама по себе после сигнала от температурных датчиков и в зависимости от степени влаги в помещении ванной.

Как точно подобрать?

Для того чтобы точно подобрать вытяжную установку, стоить учесть два следующих фактора: количество людей, регулярно живущих в квартире, а еще общую площадь комнаты с ванной.

Это самое основное, однако, есть и вспомогательные невидимые, но важные факторы. К примеру, в целях экономии электроэнергии следует подбирать такие вариации, в которых предусматривается возможность управлять мощностью и деактивировать приспособление.

Не меньше комфортными будут те вентиляторы для ванны, в которых вмонтирован таймер и датчик влаги. Все это повышает их результативность и легкость в рамках эксплуатации.

В процессе оборудования вентиляции в доме с несколькими этажами, в котором используются общие для конкретного количества квартир каналы вытяжного типа, лучше подбирать устройства с клапаном обратного типа. Это даст более хороший и быстрый вывод масс воздуха.

Как установить и присоединить собственными руками?

Оборудование вентилятора – процесс несложный.

Для этого потребуется:

снять с устройства крышку, которая размещается в верхней части;

промазать задний блок с помощью клея или гвоздей на жидкой основе;

прислонить приспособление к искомому месту. При этом потребуется прижать его к поверхности стены или коробу на 5-10 секунд;

заключительный этап состоит в установке решётки вентилятора. Она может, как прикручиваться при помощи винтов, идущих в наборе, так и оснащаться за счёт защелок.

Упрощенным вариантом будет оснастить приспособление для вытяжной трубы в ванной, используя уже имеющееся отверстие для вентиляции в стене. Чтобы это сделать нужно будет вставить в отверстие пластиковую трубу вентиляции на уровне стенки.

Оснастить вентиляторы наиболее рационально в рамках капремонта комнаты с ванной. Питание к вентилятору для вытяжки следует подводить от коробки, к которой присоединены провода, деактивирующие освещение. Их можно будет укрыть не только в штробах, но и под поверхностью потолка.

Подключение необходимо совершать в согласии со схемой, предоставленной в инструкции к устройству. Нужно всегда помнить и про то, что решётку вентилятора нужно иногда чистить от пыли. Для этой цели можно применять пылесос или же просто мыть решётку из пластика водой.