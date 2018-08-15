Вытяжной вентилятор в ванную комнату: как выбрать и правильно установить?

Для подобных помещений, как ванны и душевые, кухни, туалетные и хозяйственные комнаты разработаны вентиляторы вытяжного типа.
Они нужны Для того чтобы создавать принудительную вытяжную систему из представленных помещений. Вентиляторы вытяжного типа устанавливаются на отверстиях вытяжного типа, на поверхности стен, а еще за подшивным потолком.
Что это такое, и для чего он необходим в помещении ванной?
В 90% ванных помещений нет окон, благодаря этому во время строительства дома инженеры обязаны планировать канал для естественного оттока воздуха. Если же он не в определенной степени продуктивен, рекомендуется добавочная установка конкретного оборудования.
Так, единственным путем, который даст возможность чистому воздуху поступать в помещение ванной, будут вентиляционные системы.
Рабочий принцип
Вытяжная труба в таких помещениях устроена весьма просто. Речь идет об элементарной системе вентиляции, рабочий принцип которой понудительный.
Вытяжное устройство в себя включает только два элемента: воздуховодный канал, который совмещается с общим стояком, обеспечивающим очищение воздуха, и сам вентилятор.
В подавляющем большинстве домов устройство в рабочем состоянии по приточно-вытяжному принципу.
Если же вряд ли можно найти второй из каналов, гарантирующих приток чистого воздуха, необходимо учесть, что он обеспечивается благодаря проветриванию дома или квартиры.
Благодаря этому в некоторых ситуациях канал, предназначенного для отвода переработанного воздуха, будет работать как приток.
Виды вентиляторов для вытяжки
Конструктивно они делятся на следующие категории: канальные и осевые, радиаторные и крышные. Более детально о каждом из них:
- осевые показывают подходящий КПД если сравнивать с остальными устройствами – уровень продуктивности более 100 м3 за 60 минут. В то же время у них относительно малы напорные параметры. Оснастить их можно в любую вертикальную конструкцию, в том числе и в стенку;
- радиаторные, или радиальные – их использование (в особенности тех систем, лопасти которых имеют обратную направленность) позволяет сэкономить не меньше 20% электрической энергии;
- канальные чрезвычайно комфортны в рамках эксплуатации и при этом максимально просты. Их можно использовать на случай, когда площадь комнаты с ванной – более 15 м2. Устройства сами по себе очень и очень мощные и, не обращая внимания на это, параметр шума можно оценивать как невысокий;
- крышные вентиляторы оснащаются на кровельных установках строений жилого типа. В представленных приборах применяются многолопастные или радиальные устройства с лопатками разного типа всасывания. Это гарантирует усиленное очищение воздуха.
По желанию выяснить о ремонте больше взгляните этот стройпортал.
Вытяжная труба может быть типовой и автоматической. Первую можно запускать в одно и то же время с включением света в комнате, а останавливать – в процессе выключения.
Вторая же срабатывает и выключается сама по себе после сигнала от температурных датчиков и в зависимости от степени влаги в помещении ванной.
Как точно подобрать?
Для того чтобы точно подобрать вытяжную установку, стоить учесть два следующих фактора: количество людей, регулярно живущих в квартире, а еще общую площадь комнаты с ванной.
Это самое основное, однако, есть и вспомогательные невидимые, но важные факторы. К примеру, в целях экономии электроэнергии следует подбирать такие вариации, в которых предусматривается возможность управлять мощностью и деактивировать приспособление.
Не меньше комфортными будут те вентиляторы для ванны, в которых вмонтирован таймер и датчик влаги. Все это повышает их результативность и легкость в рамках эксплуатации.
В процессе оборудования вентиляции в доме с несколькими этажами, в котором используются общие для конкретного количества квартир каналы вытяжного типа, лучше подбирать устройства с клапаном обратного типа. Это даст более хороший и быстрый вывод масс воздуха.
Как установить и присоединить собственными руками?
Оборудование вентилятора – процесс несложный.
Для этого потребуется:
- снять с устройства крышку, которая размещается в верхней части;
- промазать задний блок с помощью клея или гвоздей на жидкой основе;
- прислонить приспособление к искомому месту. При этом потребуется прижать его к поверхности стены или коробу на 5-10 секунд;
- заключительный этап состоит в установке решётки вентилятора. Она может, как прикручиваться при помощи винтов, идущих в наборе, так и оснащаться за счёт защелок.
Упрощенным вариантом будет оснастить приспособление для вытяжной трубы в ванной, используя уже имеющееся отверстие для вентиляции в стене. Чтобы это сделать нужно будет вставить в отверстие пластиковую трубу вентиляции на уровне стенки.
Оснастить вентиляторы наиболее рационально в рамках капремонта комнаты с ванной. Питание к вентилятору для вытяжки следует подводить от коробки, к которой присоединены провода, деактивирующие освещение. Их можно будет укрыть не только в штробах, но и под поверхностью потолка.
Подключение необходимо совершать в согласии со схемой, предоставленной в инструкции к устройству. Нужно всегда помнить и про то, что решётку вентилятора нужно иногда чистить от пыли. Для этой цели можно применять пылесос или же просто мыть решётку из пластика водой.