Выбор салюта

Салюты, фейерверки и петарды применяют очень часто во время Рождественских и Новогодних праздничных дней. Они приносят радость, но бывают и печальные ситуации их применения. А если вы хотите купить салют, переходите на сайт kostroma.art-salut.ru.

— Порой случается, что эти самые огне, не погаснувшы, падают на крыши домов и поджигают их, взрываются под ногами или в руках самих поджигателей. Чтобы защищать окружающих и собственной безопасности, если приобрели петарды или фейерверки — неукоснительно соблюдайте правила их применения.

Вот основные правила, которые помогут подобрать качественный такой товар и рассказали, как правильно его применять:

не нужно покупать петарды и фейерверки на стихийных рынках, а исключительно в магазинах, имеющих государственную лицензию на продажу пиротехники;

любое изделие должно быть снабжен детальной инструкцией на украинском или русском языке, содержит ограничения в использовании по возрасту и правила утилизации;

убедитесь, что срок годности не истек, ведь многие хлопушек после продолжительного хранения становятся смертельно опасными;

проходите стороной пиротехнику с дефектами, если корпус треснул, раздулся или видно, что изделие намок — даже недалеко от него не подходите;

играя с уже купленной пиротехникой, не стоит пытаться выяснить, что у нее внутри;

пиротехнику нельзя хранить без упаковки, тем более — ее носить в кармашках, ведь смесь, содержащая порошок, может от трения разразиться;

не подходите к месту проведения фейерверка ближе, чем на 300-400 м;

не пускайте ракеты возле зданий, а тем более внутри них;

к любому пиротехнического изделия нельзя подходить раньше, чем через 2 минуты после завершения его работы, а в многозарядных лучше не подходить намного дольше;

если в устройстве заложено более 90 зарядов, приобретать его не рекомендуем, это уже оборудование профессиональное, в неумелых руках оно оказаться может самым рискованным;

не копите остатки ракет, упавших на землю, они могут разразиться еще раз;

пиротехнику, которая сработала, гасите выполняя все потенциальные меры предосторожности, лучше всего — забрасывать ее снегом или залить водой;

не ложитесь спать сразу, если сожгли в комнате несколько бенгальских огней, в воздухе остается недостаток кислорода — обязательно проветрите помещение.