Выбираем солнцезащитные очки

Для большинства людей очки солнцезащитные – только популярный атрибут. Однако первым делом они предназначаются в целях защиты глаз – и в летнюю пору, и в курортном отпуске не зависимо от времени года, и при занятиях зимними спортивными видами. Если вас интересуют хорошие очки вот ссылка на сайт glasses.ua.

К подбору следует подходить достаточно серьезно, ведь плохие очки способны заместь пользы принести вред.

Как подобрать очки солнцезащитные, рассказывает Владимир Нероев, директор Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

Почему солнце вредит глазам

Естественную защиту глаза обеспечивает пигмент меланин, кол-во которого в глазах со временем уменьшается. Благодаря этому активное влияние излучения солнца на глаза может привести к проблемам и вызвать такие заболевания глаз, как главная дегенерация или катаракта.

К примеру, даже короткое наблюдение солнечного затмения без соответствующей защиты глаз приводило к уменьшению зрения людей, которое потом возродилось только отчасти.

Что такое свет солнца

Свет солнца – по большей части это комбинирование ультрафиолетового (УФ) и инфракрасного излучения. В зависимости от длины волны, УФ-излучение делится на:

— длинноволновый (лучи типа А) – наименее небезопасный диапазон (собственно он вызывает загар), однако эффект скапливается на протяжении всей жизни и убыстряет старение кожи,

— средневолновый (лучи типа В) – в этом диапазоне излучение имеет очень высокую энергию и, присутствуя в необходимом количестве, вызывает дерматиты, ожоги и прочие повреждения кожи,

— коротковолновый (лучи типа С) – намного более небезопасный диапазон, однако он фактически полноценно задерживается озоновым слоем земной атмосферы.

УФ излучение неодинаково в различных широтах. Оно намного интенсивнее в районе экватора, снижаясь по мере убирания от него. Самую большую опасность ультрафиолетовое излучение представляет днем.

Его воздействие увеличивается при отражении от некоторых поверхностей, делая больше общую дозу. К примеру, снег отображает около 90 процентов солнца, вода – примерно 70 процентов, а трава – только 3 процента.

Инфракрасное излучение в значительной степени рассеивается – благодаря атмосферной влаге, но тоже представляет большую опасность, тем более в комбинировании с ультрафиолетовым излучением.

На что обращать свое внимание во время выбора очков

Подбор солнцезащитных очков в точках продажи такой большой, что бывает довольно не просто в них разобраться. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно понимать, где и как вы собираетесь применять собственные очки солнцезащитные.

Высококачественные очки не только предохраняют глаза, но и дают комфорт и четкость изображения. Лучше всего очки солнцезащитные должны менять яркость изображения, однако не менять передачу цветов.

Подбираем материал

Линзы из высококачественных полимеров, к примеру, из прозрачного пластика, задерживают лучи ультрафиолета видов Но и В. Стекло тоже значительно останавливает ультрафиолетовое излучение, однако не полноценно.

А вот инфракрасное излучение, которое также нежелательно для глаз, проходит как сквозь пластик, так и сквозь стекло.