Выбираем кредит правильно

Не обращая внимания на то, что займы неплохо бы не применять, порой без него вряд ли можно обойтись, к примеру, когда покупаете жилую площадь, благодаря этому появляется вопрос: а как точно подобрать заём. Если хотите взять выгодно кредит нужно посетить сайт krednal.ru.

Есть несколько показателей для подбора займов и начать необходимо с подбора банка.

В собственной статье как подобрать банк для залогового счета я рассказывала о том, как подбирается банк для открытия счёта, но в случае подбора кредитного банка все немного легче, так как надежность банка тут не столь значима.

При подборе банка необходимо посмотреть на удобства и качество обслуживания. Удобство состоит в наличие разветвленной сети филиалов, и еще возможностью погашения со счета в ином банке. Для оценки качества обслуживания воспользуйтесь народным банковским рейтингом.

На втором шаге подбирается заём. Для этого необходимо определить следующее: сумма займа и величина первого взноса, срок и валюта займа.

Валюту займа лучше подбирать ту же, в которой получается ключевой доход, тем более это важно для долгосрочных займов, так как в данном случае появляется валютный риск за счёт изменения курсов валюты.

Правда если заём берется на маленький срок или у вас есть накопления в необходимой валюте, можно получить займ и в валютной сумме, так как ставки по этим банковским займам в большинстве случаев ниже.

При подборе займа необходимо посмотреть на эффективную ставку по процентам, в расчет которой входят не только проценты по банковскому займу, но и другие платежи банку, к примеру, комиссии, платежи за рассмотрение заявки и т.п. Выяснить ее можно в банковской структуре, в котором вы хотите оформить банковский заем.

Также при подборе займа необходимо рассмотреть вид платежа по нему. Платежи могут быть дифференцированными и аннуитетными.

Платеж одинакового размера – это равный аннуитетный платеж. В него включается сумма тела кредита плюс процентная сумма. Сейчас такой платеж по банковскому займу считается наиболее востребованных. Из-за того что банк имеет возможность получить добавочный доход с процентов, а клиенту комфортно погашать этот банковский займ.

Уменьшающийся платеж – это платеж, размер которого уменьшается к концу периода банковского займа. Платежи ежемесячно разнообразные в отличии от равного по сумме ежемесячный платеж по кредиту.

В общем подходить к вопросам как точно подобрать заём необходимо комплексно, а самый лучший вариант – вообще обойтись без займа.