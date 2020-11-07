Выбираем букет цветов

Интернет-магазины по доставке цветов дают возможность удивить своих близких красивыми букетами и комнатными растениями, составленными и подобранными профессионалами. А если вас интересует доставка цветов Украина, переходите на сайт.
Как правильно заказать цветы онлайн
В них вы найдете самые разнообразные цветы, но если у вас возникнут трудности с выбором, мы дадим вам несколько советов.
Выбор по цвету растения:
- Белый цвет — это символ целомудрия, невинности и чистоты.
- Розовый — символ зарождающейся любви.
- Желтый — символ успеха и роскоши, но также и предательства.
- Красный — сила и превосходство. Символ горячей и страстной любви.
- Зеленый — вера и надежда.
- Фиолетовый — скромность и щедрость.
По мнению некоторых астрологов, цветы и знаки зодиака взаимосвязаны.
Сделайте выбор по знаку зодиака своих близких. Неважно, выберете ли вы срезанный цветок или цветок в горшке — важно выбрать правильный. Вот несколько идей:
Женщину-Тельца впечатлит сирень и ландыш.
Подарите Близнецам и ромашку женщинам-Близнецам.
Для сильных Львиц — гладиолусы и хризантемы.
Для женского знака зодиака Весы — роза и фиалка.
Женщинам-Скорпионам выбирайте гвоздику и хризантему.
Дамы-Стрельцы удивляют гвоздиками и нарциссами.
Женщин-Козерогов поразят белые гвоздики и красные маки.
Для женщин знак зодиака Водолей — нежная фиалка или нарцисс.
Удивите женщин знака зодиака Рыбы фиалкой и хризантемой.
Несколько советов для цветов
Воду в вазах нужно менять каждый день, чтобы цветы дольше оставались свежими.
Никогда не поливайте в полдень, только утром и вечером. Не стоит поливать цветы очень холодной водой, лучше делать это только стоячей водой.
При покупке цветка узнайте о нем подробнее, какая температура ему нужна, влажность, прививка и т. Д.
При выборе горшка для цветов тоже необходимо учитывать особенности помещения, в котором он будет размещаться. Горшок для цветов — отличный подарок деловому партнеру, для украшения дома или для украшения помещений в общественных зданиях.