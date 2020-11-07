Выбираем букет цветов

Интернет-магазины по доставке цветов дают возможность удивить своих близких красивыми букетами и комнатными растениями, составленными и подобранными профессионалами. А если вас интересует доставка цветов Украина, переходите на сайт.

Как правильно заказать цветы онлайн

В них вы найдете самые разнообразные цветы, но если у вас возникнут трудности с выбором, мы дадим вам несколько советов.

Выбор по цвету растения:

Белый цвет — это символ целомудрия, невинности и чистоты.

Розовый — символ зарождающейся любви.

Желтый — символ успеха и роскоши, но также и предательства.

Красный — сила и превосходство. Символ горячей и страстной любви.

Зеленый — вера и надежда.

Фиолетовый — скромность и щедрость.

По мнению некоторых астрологов, цветы и знаки зодиака взаимосвязаны.

Сделайте выбор по знаку зодиака своих близких. Неважно, выберете ли вы срезанный цветок или цветок в горшке — важно выбрать правильный. Вот несколько идей:

Женщину-Тельца впечатлит сирень и ландыш.

Подарите Близнецам и ромашку женщинам-Близнецам.

Для сильных Львиц — гладиолусы и хризантемы.

Для женского знака зодиака Весы — роза и фиалка.

Женщинам-Скорпионам выбирайте гвоздику и хризантему.

Дамы-Стрельцы удивляют гвоздиками и нарциссами.

Женщин-Козерогов поразят белые гвоздики и красные маки.

Для женщин знак зодиака Водолей — нежная фиалка или нарцисс.

Удивите женщин знака зодиака Рыбы фиалкой и хризантемой.

Несколько советов для цветов

Воду в вазах нужно менять каждый день, чтобы цветы дольше оставались свежими.

Никогда не поливайте в полдень, только утром и вечером. Не стоит поливать цветы очень холодной водой, лучше делать это только стоячей водой.

При покупке цветка узнайте о нем подробнее, какая температура ему нужна, влажность, прививка и т. Д.

При выборе горшка для цветов тоже необходимо учитывать особенности помещения, в котором он будет размещаться. Горшок для цветов — отличный подарок деловому партнеру, для украшения дома или для украшения помещений в общественных зданиях.