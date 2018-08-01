Сейф – хороший помощник в охране фондовых активов, внушительных сумм денег и других вещей и предметов, представляющих для их хозяев огромную значимость. Если вам необходима услуга вскрытие сейфов переходите на сайт http://express-t.ua/uslugi/avarijnoe-vskrytie-zamkov/vskrytie-sejfov. Необходимо сказать, что такое устройство также порой может сыграть плохую шутку со своим владельцем, ведь створка может нечаянно предательски захлопнуться, замковый механизм – поломаться, а все нужные предметы останутся в середине до той поры, пока за дело не возьмется специалист. Рассмотрим, как немедленно вскрыть сейф.

Характеристика и виды замков сейфового типа

Большой ряд моделей современных сейфов не исчерпывается обыкновенными, встраиваемыми устройствами. Сейчас, можно выбрать железного «охранника» для всех жизненных случаев и под любые нужды: маленькие гостиничные, кассовые (применяются в банках и маркетах), огнезащитные, для оружия, мебельные и другие. По существу, есть всего 4 основных типа механизма замка, которые могут применяться в сейфах:

основной вид, открывается и закрывается при помощи индивидуального ключа;

электронный кодовый замок;

механический кодовый;

экзотический вид, который в себя включает распространенный биометрический, магнитный механизм и другое.

Каждый механизм запорного типа вскрывается благодаря незнакомым неспециалисту лазейкам и крошечным неточностям (погрешностям), которые почему-то не были устранены изготовителями. Для того, чтобы выяснить, как вскрыть сейф, следует быть немного ознакомленным с рабочим принципом каждого отдельного устройства. Необходимо не забывать, что полностью похожих систем не бывает и к каждому сейфу стоит выбрать персональный подход.

Основной замок

Это самый давнишний вариант механизмов запорного типа, который красиво показал себя на мировом рынке. Дорогие модели могут быть хорошо защищены от высверливания или специализированное приспособление, блокирующее попытки взлома инструментом или отмычкой. Значительным преимуществом считается устойчивость к факторам находящимся с внешней стороны: вода, температурный перепад, многие сделаны из материала огнеупорного. Однако, есть и минусы: утеря ключа за собой влечет страх за собственное имущество и трата больших средств на его возобновление.

Что же касается вскрытия, то для ценного профессионала открыть даже очень серьезный замок аналогичного типа, не считается невозможным. Нужно только выбрать ключ или инструмент для ручной работы, благодаря которому механизм легко откроется. Испытанный и нередко эксплуатируемый способ правильно выбрать ключ по форме – применять луч ультрафиолетового излучения, под которым четко заметны следы и зазубрины, которые обязана быть на отпирающем устройстве. Можно даже «собрать» ключ из инструмента – конструктора.

Механический кодовый замок

Очень прекрасный вариант открыть сейф, если вы – владелец, связаться с продавцами, у которых он был приобретен, предъявить идентифицирующий вас документ и попросить предоставить специализированный шифр, который был присвоен системой во время программирования и установки на изготовленную модель.

Если возможности собственноручно поговорить с менеджером нет, стоит позвать профессионала. В большинстве случаев открытие времени много не занимает, даже в том случае, если под рукой нет спец оборудования (электронного «подбирателя», распознающего в течении пары часов необходимую комбинацию). Профессионал может испробывать открыть сейф ручным способом, применив традиционный стетоскоп. Прибор увеличивает щелчки, помогая определить нужный код.