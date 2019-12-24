Военный билет

В настоящий момент благодаря информации, размещенной во всемирной сети, каждый военнообязанный человек сможет своими силами расшифровать свой диагноз, который ставится членами призывной комиссии при проведении медицинского освидетельствования. Кстати, если вас интересует помощь призывникам в Перми, переходите на сайт vb-perm.ru. Для этого вполне достаточно понимать, как устроено «распорядок заболеваний», и также иметь рядом справочник медицинской терминологии для правильного толкования диагноза.

При этом нужно отметить тот момент, что на протяжении определенного времени «распорядок болезней» подвергается конкретным изменениям, что приводит к некоторым недоразумениям. Например, в зависимости от года получения военного билета кодировка диагноза способен значительно различаться.

Расшифровка статей 1но и 1б

По состоянию на 2019 год в статье 1 содержится список инфекционых болезней, заболеваний вирусного и бактериального происхождения, и также паразитарные заражения и заболевания, провоцирующийся членистоногими организмами. Аналогичные уточнения очень нужны так, как раньше заметка 1б в военном билете обозначала диагноз дебильность либо же олигофрению.

У данной статьи есть лишь два пункта:

Статья 1а. Ставится призывнику, если у него находится трудноизлечимое или летальное заболевание. Только по результатам углубленного лабораторного исследования призывника ему может быть установлена данная статья.Если призывнику ставят статью 1а, то это ему присваивается категория годности В. Другими словами служить он не пойдёт, в любом случае в мирное время.

Статья 1б. Предполагает долгий характер протекания болезни. Очень часто при подобном диагнозе юноша получает отсрочку для прохождения восстановительного курса. Для этого ему на время присваивается категория «Г». При обнаружении такого диагноза у военнослужащего, он может быть комиссован. Во вторых ситуациях ему может быть предъявлен месячный отпуск с целью улучшения состояния здоровья. После успешного прохождения лечебного курса призывнику присваивают категорию годности «А» или «Б» и он идет служить. Если состояние призывника не улучшилось, то ему присвоят категорию годности «В» со статьей 1а.