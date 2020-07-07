Вкусные суши

Вопрос о том, как приготовить вкусные домашние суши или какой сыр и какая суши-рыба будут самыми лучшими, всегда задается, когда мы хотим порадовать приглашенных гостей исключительным и неповторимым блюдом. Вот некоторые из моих выводов, подкрепленных миллионом все более и менее успешных попыток приготовить идеальные суши-роллы. Я надеюсь, что прочитав их, ты узнаешь, как готовить суши дома. А если хотите заказать суши, переходите на сайт menza-cafe.ru.

Суши. Что это?

Суши — японское блюдо на основе риса и сырой рыбы, приправленное рисовым уксусом в сопровождении свежих овощей. Характерными добавками к суши являются васаби — зеленый хрен и маринованный имбирь, который съедается (в небольших количествах) между различными кусочками для очистки вкусовых рецепторов. Цены в ресторанах, предлагающих этот японский деликатес, удивительно высоки, так что стоит знать, как готовить суши дома.

Из каких ингредиентов можно готовить суши?

То, из чего мы готовим суши, зависит только от нас. Существует множество рецептов, например, суши с лососем, креветками или в веганской версии — с авокадо, что позволит создавать вкусные композиции.

Сложность приготовления хороших суши заключается в том, что мы не знаем, как приготовить рис — основной ингредиент. Она должна быть короткозернистой и липкой. Перед приготовлением его следует промыть на сите, желательно 4-5 раз, пока вода не станет прозрачной. После последнего стука залейте рис и отложите на 20 минут, пока зерна не станут молочно-белыми. Еще раз слейте рис и налейте на него воду в том же количестве, что и рис 1:1. Кипятите воду, время от времени смешивая рис. Затем кипятите 15 минут. Еще 15 минут риса «отдыхает» за пределами плиты. По истечении этого времени она будет иметь идеальную консистенцию для приготовления суши. Для улучшения его вязкости необходимо добавить так называемый «раствор», приготовленный из рисового уксуса, сахара и соли. Эти три ингредиента должны быть прокипячены на медленном огне и добавлены в рис. Оставьте все это, чтобы полностью остыть, так как теплая масса может ухудшить качество водорослей.

Суши — какая рыба?

Самое главное, что рыба, которую мы выбираем, свежая. Мы заворачиваем сырую морскую рыбу в рулеты, так что тунец, лосось или скумбрия идеально подходят для этого. Рыба должна иметь нежный запах, а ее мясо должно быть пружинистым. Мы не выбираем рыбу, мясо которой бледное, скучное и имеет неприятный, интенсивный запах. Также не стоит покупать мороженую рыбу.

Какой суши-соус?

Идеальное дополнение к суши — соевый соус. Это нежно соленая жидкость коричневого цвета, которая производится на основе ферментированных соевых бобов или риса, соли и воды. Соевый соус определенно обогащает вкус приготовленных суши.