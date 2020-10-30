Подошёл к концу официальный визит, который длился 2 дня, Алмазбека Атамбаева — лидера правительства Республики Кыргызстан в Республику Казахстан.

В результате визита кабинетами министров 2-ух государств подписали ряд Соглашений о порядке пребывания граждан на территории республик. Согласно условиям данного Соглашения, граждане Кыргызстана, на время находящиеся на территории Казахстана, обязательно должны пройти регистрацию в уполномоченном органе. При этом срок пребывания в государстве не должен быть больше 90 суток. Те же условия и для граждан, присутствующих на территории Казахстана. А если вас интересует Общественный фонд «Информационно-пропагандистский реабилитационный центр «Акниет», переходит на сайт https://aqniet.com/.

Было принято обоюдное Соглашение между 2-мя республиками, в котором упоминается про проведение в августе, в Республике Кыргызстан совещания кыргызско-казахского Высшего Межправительственного Совета.

С двух сторон была выражается готовность увеличить уровень товарооборота между 2-мя государствами до 1 миллиарда американских долларов.

В результате переговоров между 2-мя республиками, было решено с 15 мая, приступать к работе нового пункта пропуска в городе Кант, Чуйской области, Актилек-автодорожный. После согласия партнеров Казахстана по Таможенному союзу будут открыты ещё два пункта пропуска:в Тюпском районе — Каркыра-автодорожный, Кичи-Капка-автодорожный, в Таласской области.

Было также принято много решений об активизации партнерства во многих промышленных отраслях: водно-энергетической, нефтегазовой, добывающей и промышленности где применяется обработка, транспортно — коммуникационной, в фермерском хозяйстве и туризме.

Со стороны Кыргызстана было предложено Республике Казахстан поучаствовать в строительстве ГЭС на территории Кыргызстана. С двух сторон было выражено согласие о начале строительства новой ЛЭП «Датка-Кемин»(Кыргызстан), с целью создания новейшего энергетического кольца.

Также в ходе встречи 2-ух глав государства было задумано проведения месяца культуры Казахстана в Республике Кыргызстан.

Согласно итогам визита, государствами была полностью пересмотрена существующая договорно-правовой база.

Летом состоится ответный официальный визит лидера Казахстана Назарбаева Нурсултана в Республику Кыргызия.