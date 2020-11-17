Виды труб для дачи, их преимущества и недостатки

Сейчас для водопровода на дачном участке применяются 3 вида труб. Стальные цинковые, металлопластиковые и медные. Относительно дешевые и поэтому самые недолговечные — стальные цинковые трубы. Их максимальный срок службы 15-20 лет при своевременном качественном ремонте. Ржавчина – недруг всех стальных оцинкованных труб. Когда ведутся монтажные работы подобных труб соединения необходимо выполнять не на сварке, а на резьбе. Соединительная арматура (муфта, уголки) также должна быть оцинкованной, и необходимо проследить за тем, чтобы до замуровки и после того как провели монтажные работы стыки были проверены на герметичность. А для соединений используют муфты проходные наружные канализационые, купить их можно на сайте https://kt-plast.com/mufta-prohodnaya-narugn-kanalizats-diam-160.

Трубы из меди для дачного участка в отличии от стальных оцинкованных меньше предрасположены коррозии. Их преимущество в высокой пластичности, которая дает возможность избежать бесчисленные соединения. Тёплые полы устанавливаются собственно с помощью медной трубки. На всякий случай их можно запаять, припой для пайки труб из меди достать тоже не проблема.

Трубы из металлопластика бывают двухслойными и трёхслойными. Слой находящийся внутри делается из алюминиевой тонкой ленты, а слои снаружи – из пластика. Их преимущество, также как и у медных, состоит в высокой пластичности, что даёт нам возможность обойтись без множества соединений. Этим трубам ржавчина абсолютно не страшна.

В основном, необходимым считается установка на дачном участке сетчатых фильтров на вводных трубах холодной и горячей воды для работы без разных перебоев смесительных приборов и остальной сантехники. Такие фильтры оберегают смесители от песчинок, кусочков ржавчины и остальных частиц, которые «путешествуют» по трубам водопровода.

В продаже имеются разные фильтры (промывные, картриджные) и расценки на них также различные. Если маленький бюджет, то самым оптимальным выбором будет картриджный фильтр с сетчатым картриджем. Промывается фильтр раз в пару месяцев, для чего достаточно открутить гайку и извлечь его.