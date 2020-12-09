Хороші будівельні матеріали — це запорука вдалого ремонту або будівництва, тому до їх вибору потрібно підходити відповідально. Одна справа, якщо цим будуть займатися професіонали, так би мовити, попит з них. Але інше, якщо ви вирішили зробити ремонт своїми руками. Тому замовляйте матеріали тільки ву перевірених продавців, наприклад у Вінниці це https://vinnica.kub.in.ua/.

В цьому випадку, вся відповідальність лягає на вас, тому важливо знати деякі нюанси і критерії вибору, які вбережуть від ряду помилок.

Вибираємо будівельні матеріали правильно

Перш за все, скажіть тверде «НІ» дешевим будматеріалів. Справа в тому, що подібна економія неодмінно вийде боком, і вже через рік, плитка почне відпадати, штукатурка злазити, бетон кришитися. Звичайно, не варто купувати і найдорожчі, найкраще зупиниться на середньому ціновому сегменті. Пам’ятайте, що якісні матеріали ніколи не будуть дешевими, так що, купуючи їх, ви прирікаєте себе на повторний ремонт.

Дорогі вироби — це не завжди синонім якості. По-перше, надмірно розрекламовані бренди витрачають багато коштів на рекламу, але не завжди стежать за якістю своїх товарів. По-друге, саме розкручені марки підробляються найчастіше, та ще й іноді так, що неможливо відрізнити. Відштовхуйтеся немає від реклами, а від відгуків тих, хто ними користувався. Або ж, довіряйте бренду, який на ринку багато років і має сертифікат та окремі точки продажів.

Завжди перевіряйте цілісність упаковки. Наприклад, бетонні суміші або шпаклівка з часом псуються, якщо цілісність пакета була порушена, відповідно не углядівши, ви купите свідомо прострочений або відвологлий матеріал. Це ж стосується і таких матеріалів, так ламінат або паркетна дошка. Їх легко можна пошкодити при транспортуванні.

Відвідуйте спеціалізовані магазини або сайти від виробників, якщо має бути масштабна закупівля матеріалу. Не варто йти на ринок і купувати щось з-під прилавка, не поцікавившись умовами зберігання і терміном придатності. Краще знайти хороший магазин, тим більше є ймовірність потрапити на акції і знижки, а так само сезонні розпродажі.

Виробник. Тут все досить спірно, але незмінним залишається лише одне — до товарів з Піднебесної довіри найменше. Найчастіше намагаються купувати матеріали європейського виробництва, адже вони вважаються найбільш якісними. Серед вітчизняних теж є хороші виробники, але тут як пощастить.

Покриття підлоги

Якщо говорити про підлогове покриття, то в голову відразу приходить паркет або ламінат. В одній з наших статей, ви можете прочитати корисну інформацію про критерії вибору і що взагалі краще, так що повторюватися не будемо. Але одне варто сказати — якщо ваш вибір все-таки впав на паркет, то не скупіться на добрі натуральні лаки, якими доведеться обробляти підлогу раз в 2-3 року. Так, в цілому таке задоволення обійдеться не дешево, зате підлога прослужить дуже довго.

Якщо ж ви заздалегідь знаєте, що це не по кишені, краще вибрати ламінат або лінолеум.

Плитка

До самої плитці особливих претензій немає, та й вибрати її не складно. Але ось на чому багато хто хоче заощадити, так це — клей. І тут, найбільша помилка. Не варто купувати клейову основу з вмістом толуолу і фенолів. Ці речовини радіоактивні і нашкодять вашому здоров’ю.

Шпалери

Шпалери повинні пропускати повітря — це важлива умова, особливо для спальні та дитячої кімнати. Так що крім краси, повинна бути користь. Не купуйте дешеві, низькоякісні матеріали, так як при їх виготовленні використовували канцерогени і бензол. Зазвичай, цим грішать миючі шпалери.

Так само, якість будматеріалів визначається терміном їх експлуатації, і чим він вищий, тим краще матеріал.