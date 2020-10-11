В центре Москвы все тротуары и пешеходные дорожки защитят вазонами с цветами

Отсутствие мест для парковки и каждый раз перегороженные автомобилями тротуары послужили причиной для поднятия вопроса об ограждении тротуаров от проезжей части. Что это будет, столбы из бетона или вазоны с цветами — пока остается открытым вопросом. А если вас интересует качественная тротуарная плитка, переходите в магазин https://apollon42.com/produktsiya/trotuarnaya-plitka/

Транспорт.

Вопрос об отсутствии мест для парковки и произвольной парковки автомобилей в столице поднимался много раз. По этой причине на очередном совещании главы горадминистрации города предложено закрыть тротуары от проезжей части бетонными столбиками или вазонами с растительностью. В определенных районах Москвы такой вид ограждения уже успешно применяется.

Службы дорог

Северной столицы также перенимают опыт очищения дорожек для пешеходов от автомобилей. Они не только устанавливают заграждение, а так же и приподнимают пешеходные зоны. В столице вопрос с парковками стоит наиболее остро. Особенно в спальных массивах и рядом со зданиями. Бывают ситуации, когда автомобилям экстренных служб просто не приехать к месту случившегося ЧП из-за перегороженных дорожек и путей для подъезда.

Решением горадминистрации было дать выбор самим жильцам подобных домов. Что они выберут: парковки или газоны вокруг собственных домов – решать только им. Со своей стороны горадминистрация пытается высокими штрафами наказывать водителей автомобилей на тротуарах. Но это безрезультатно.

Число правонарушителей меньше не становится. Сами службы парковки столицы говорят про то, что ограждение тротуаров – лишняя и затратная мера. На один столбик из хорошего бетона придется расщедриться бюджету города практически на 2000 рублей. А подобных столбиков необходимо установить тысячи по всему центру Москвы. Легче продолжать наказывать штрафом нерадивых водителей за неправильную парковку. По опросам самих жителей, они бы выбрали видеть на улицах Москвы вазоны с цветами, чем бесконечный автомобильный ряд. Впрочем вопрос остается открытым и решение его все цело на плечах администрации Москвы.