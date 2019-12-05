Двигатели сегодняшнего транспорта по большей части работают на бензине или дизтопливе. А если вас интересует установка ГБО, переходите на сайт gboservice.ua. Впрочем увеличение расценок на горючее заставляет многих владельцев машины принимать решение в пользу установки газобаллонного оборудования. Недорогая цена газа дает возможность уменьшить расходы. Впрочем, переводя машину на это горючее, необходимо правильно выбрать, какое ГБО 4 поколения лучше поставить для получения самой большой экономии и рабочей эффективности мотора. Сформироваться с выбором поможет обзор марок которые очень популярны. А довести плюсы этого поколения даст возможность перечень его свойств.

Почему необходимо устанавливать оборудование работающее на газу 4 поколения

Увеличение номера поколения газобаллонного оборудования не значит увеличение его качества. Цифра показывает соответствие системы определенным автомобилям и моторам. Так, ГБО 2 предназначается для установки на карбюраторных авто, пятое, а еще шестое лучше подойдут машинам с непосредственным впрыском газа. Четвёртое поколение можно именовать самым прекрасным оборудованием для транспорта с инжекторными двигателями.

Причинами для установки ГБО 4 можно именовать такие плюсы:

Заметное снижение затрат при переходе с бензина на газ. Серьёзный плюс с учитыванием не низкой цене классического топлива. Мощность работающего на газе автомобиля уменьшается – но не больше чем на 3-5%. Однако при грамотной настройке, а еще установке вариатора УОЗ разницы не ощутимо;

Соответствие современным нормам Евро-5/Евро-6.

Исключение хлопков глушителя во время работы мотора.

Многофункциональность. Система подходит фактически к любому авто с инжекторным силовым агрегатом.

Быстрая, легкая установка или демонтаж.

Обычное управление, в котором участвует электронный блок. Устройство делает автоматическую исправление системы, не требуя вмешательства со стороны водителя.

При подборе ГБО 4 поколения хозяин авто вправе надеяться на большой служебный срок оборудования. Тем более что оснащенный данной системой транспорт работает также на бензине. Менять вид топлива позволяет специализированный переключатель в салоне или переход может происходить в автоматизированном режиме. Системы безопасности обеспечивает автоматическое переключение на бензин при падении газового давления.

Характерности выбора ГБО 4 на авто

При выборе ГБО 4 поколения необходимо взять во внимание можно подобрать системы из обоих вариантов:

На пропан-бутане. Система укомплектовывается пропановым редуктором и работает с самыми разными видами баллонов – тороидальными (внутренними, наружными) или цилиндрическими.

На метане. Поддерживает работу лишь с цилиндрическими баллонами и метановым редуктором.

Большинство автомобильных сервисов рекомендуют переделать автомобиль для работы на пропане-бутане. Балоны подобной системы выделяются лёгкостью и компактность. А для заправки автомобиля требуется гораздо меньше времени если сравнивать с системой, работающей на метане. Более того метановое ГБО намного дороже.

Более детально выяснить о разнице, а еще недостатках и преимуществах ГБО метан/пропан можно из этой статьи.

По количеству цилиндров в двигателе автомобиля можно отметить 3 вида ГБО 4. Для 4-хцилиндрового силового агрегата применяют оборудование с одной планкой и 4 распылительными устройствами. Для 6 цилиндров понадобится 2 планки с 3 распылительными устройствами на любой. Мотор с 8 цилиндрами просит применения оборудования с 2 планками по 4 распылительного устройства. Также распылительного устройства как правило ставятся одиночным способом. Об этом мы писали здесь.

Подбирать ГБО можно по мощности мотора. Чем выше продуктивность редуктора газобаллонного оборудования, тем больше топлива подаётся к силовому агрегату. Неуместное по мощности устройство не сможет обеспечить нормальную работу мотора. Разрешается подбирать редуктор с работоспособностью равной мощности мотора авто, но лучше рассчитывать с запасом.