Постоянный предмет любого праздника – это воздушные шарики. Они всегда вызывают чувство праздник и у взрослых, и у малышей. Основное – правильно красиво оформить ими помещение. Просто связка надутых шариков – это, разумеется, классно, однако в данное время ей уже не удивишь никого. Кстати, если вас интересует украшение воздушными шарами переходите на сайт sharlemon.kh.ua.

Вашему вниманию – самые необычные способы комнатного украшения воздушными шариками.

1. Оформляем стол для праздника!

Шары для праздника давно уже стали необходимым атрибутом и могут исполнять большое количество функций и задач. Но наиболее серьезный плюс украшений из шаров для помещений — создание праздничной обстановки и соответственного настроения.

Этот метод оформления прекрасно подойдет на праздник для детей, молодежного застолья, свадьбы.

Надуваем светлые красивые шары при помощи баллона с гелием.

Расставляем коробочки с сюрпризами для любого гостя возле каждой тарелки.

Связываем к каждой коробочке воздушный шар.

К хвостику шарика можно закрепить пару «ниток» серпантина.

Кратко, просто, эстетично!

2. Объемные конструкции из шаров

Необычные трехмерные фигуры из шаров – как то ставшее модным, и не теряющее по сей день актуальности направление.

Кто-то вызывает для создания данных украшений профессионалов, кто-то собственными силами ваяет воздушные скульптуры.

Они важны для любых мероприятий. Можно сделать цветочный сад на детский утренник, лес воздушных елочек на новогодний праздник, любимых мульт-героев деток и др.

Вашему вниманию мы рекомендуем упрощенный вариант трехмерной статуэтки — цветы:

Нам потребуются: воздушные латексные шары (зеленые, жёлтые, белые), нитки, ленточки и проволока, ручной насос и, разумеется, приятное настроение.

Надуваем 5 белых шариков, которые будут лепестками цветка.

Связываем их вместе, скрепляя нитями или проволокой, таким образом, чтобы лепесточки смотрели по сторонам.

Сейчас надуваем 5 жёлтых шаров размером в несколько раз меньше (или же просто надуваем их не до конца). Также объединяем их и создаём сердцевину цветка.

Объединяем лепесточки (снизу) с сердцевиной (сверху).

Надуваем красный шарик и крепим его по самому центру вверху (эту будет «пестик»).

Стебель создаём из вытянутых зеленых шаров. Надеваем несколько длинных «сосисок», переплетаем их по принципу каната и закрепляем к основе лепестков.

У самого основания ставим 4 которые соединены между собой зеленых больших шара (для стойкости), а сверху них – 4 небольших зеленых шарика. Это будет «клумба».

Сейчас объединяем стебель с «клумбой» — наш цветок готов.

Можно красиво оформить его серпантином, блестками и др.

3. Конструкции из воздушных шариков на каркасах

Солидные объемные конструкции (панно, арки и др.) в большинстве случаев создают на грандиозные праздничные дни – выпускной вечер в школе, открытие магазина, юбилейный праздник, свадебная церемония и др.

Можно сделать маленькую арку или панно для украшения праздника для детей или Дня рождения в уютной обстановке.

Без помощи специалистов и каркасов в данном деле точно вряд ли можно обойтись. Ну или хотя бы 2-3 помощников.

Применить для надувания шаров можно, как ручной насос, так и баллон с гелием (по вашему желанию).

Видео: Как выполнить арку из воздушных шариков?

Самое обыкновенное решение – это «нитка жемчуга». Другими словами, подвижная арка, на которой шары «нанизаны» на леску. Для такой идеи следует брать перламутровые белые шары. Связываем их между собой, крепим на леске в нужном количестве (согласно необходимой длине), а потом крепим леску «аркой» (или другим способом).

Для более тяжёлой конструкции применяются каркасы и шары, надутые обыкновенным воздухом (гелиевые шарики «держат форму» всего 12-22 час.). Подбираем цвета шаров согласно праздничной тематике (к примеру, триколор), дальше надуваем их с применением насоса и крепим на каркасе (рамке из твёрд/материалов).

4. Шары с украшениями

В данном пункте речь пойдёт не о способе расположения шаров, а об их декоре. Расположить же их можно любым описанным в этой публикации способом.

Декор шаров зависит от праздника:

На 14 февраля или иную совместную дату можно заказать печать собственных совместных фото на шарах. Второй половинке определенно будет понраву!

Для новогодней вечеринки надутые шары можно покрывать слоем ПВА и окунуть в тарелочку с блестками. Лучше применять шарики с гелиевой «начинкой».

Для молодежной «тусовки» шары можно разрисовать по стилистике встречи.