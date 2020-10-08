У авто Skoda Fabia грандиозный праздник

Фирма Skoda выпустила 3-миллионный автомобиль Fabia. С конвейера основного завода, размещенного в Млада-Болеславе, не так давно сошла юбилейная машина белого цвета — Skoda Fabia GreenLine. Этот экологичный и хороший вариант авто заказал германский заказчик. А если вы хотите купить Шкоду Суперб, рекомендуем посмотреть здесь.

Небольшой и доступный автомобиль от чешского производителя на рынке был представлен во второй половине 90-ых годов XX века. К нынешнему времени с конвейера сошло автомобилей Skoda Fabia первого поколения 1 788 -63 экземпляров, а второго – 1 211 937 штук. Данное авто считается очень успешным после Octavia.

В прошлом году в мире было куплено около 267 000 авто. В результате, на долю этой небольшой модели от мировых продаж припадает 25%. Винфрид Фаланд, являющийся главой директорского совета фирмы Skoda, сообщил, что данный автомобиль играет грандиозную роль в истории успеха марки.

Кроме этого, этому автомобилю принадлежит главное место в стратегии развития фирмы 2018. Около 30 лет тому назад на свет возникло три модели, которые и стали вехой в истории существования фирмы. С того времени компания не только выпустила три млн. автомобилей Fabia, но также удвоила ежегодные продажи автомобилей всего ряда моделей. Это считается доказательством того, что модель считается очень успешной на мировой арене, и еще то, что марка понемногу развивается.

В настоящий момент Skoda Fabia скапливается в Индии, России, Китае и Чехии. Данный автомобиль доступен покупателям из 103 государств мира. Чешский производитель в 2007 году на рынок Европы поставил экологичный вариант авто GreenLine. За счёт технических новинок, в числе которых рекуперация энергии торможения и система старт-стоп, дизельный силовой аппарат на сотню пробега употребляет около 3.4 литра. Авто Skoda Fabia существует в 2-ух вариантах, а конкретно универсал и хэтчбек. На базе данного авто компания разрабатывает разные новые машины. Стоит добавить, что марка смогла достигнуть неплохих результатов в автоспорте. Поэтому в миновавшем году фирма выпустила авто Fabia Monte Carlo.