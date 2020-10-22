Три миллиарда долларов из карманов киевлян: во сколько обошелся Виталий Кличко?

Не менее трех миллиардов долларов недосчитались жители Киева благодаря хватким соратникам и друзьям Виталия Кличко. Речь идет не только о незаконных стройках, тендерах, дорогах, рейдерских захватах, нелегальном бизнесе, но и о пресловутых инновационных проектах, грандиозных ремонтах, мостах и развитии анонсированной в 2014-ом году инфраструктуры.

Октава. Медиа подсчитала, сколько именно сумел освоить каждый представитель близкого круга мэра Кличко. Естественно, цифры не являются окончательными. Скорее всего, общий негативный баланс за первое пришествие Кличко гораздо больше. Тем не менее, оперируем тем, что есть. Не останавливаясь подробно на каждом из кейсов, мы приводим ссылки на расследования ЛигиБизнесИнформ, Информатора и Transparency International The Global Anti-Corruption organization, Радио Свободы и Freedom House.

Почетное первое место в рейтинге занимает Вадим Столар — бизнес-партнер и друг Виталия Кличко. Прибыль, поделенная между Столаром и Кличко превышает один миллиард долларов. Основным родом деятельности господина Столара являются незаконные стройки и аферы. Именно Вадим Михайлович в свое время запустил «Элита-Центр», а после еще несколько подобных «честных проектов». Помимо этого, Столар участвует практически во всех схемах, где теневая «доходность» может превышать 5 миллионов.

Вторым в списке идет партнер по бизнесу Виталия Кличко — Игорь Никонов. Владелец скандально известной компании KAN Development. Общая сумма дохода Никонова-Кличко за время мэрства последнего составила чуть более 800 миллионов долларов. Сама аббревиатура «К.А.Н» расшифровывается просто: Кличко, Алиев, Никонов… Этим все сказано.



На третьем месте расположился Артур Палатный. Друг Кличко из лихих девяностых. Все, что связано с криминалом — это к Палатному. Бордели, подпольные казино, ночные клубы и контрафактный алкоголь. Тут Артур Палатный — король. Ночной Киев без Палатного теперь сложно представить. Артур и Виталий заработали на нелегальном бизнесе не менее 700 миллионов.

Далее можно называть персонажей менее заметных, но прибыльных для Кличко. Это и зять Бойко — великий цифровизатор Юрий Назаров, и Кирилюк с Валиевым из Киевпастранса, Поворозник и многие другие. Все вместе откусили от киевлян примерно 500 миллионов. Тоже неплохо…