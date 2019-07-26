Сверло по металлу – один из наиболее популярных инструментов слесаря. При этом абсолютно не каждый специалист имеет достаточный навык для того, чтобы подобрать инструмент правильно. Сфокусируемся на главных параметрах выбора данного инструмента, рассмотрим характерности выполнения разных сверл. Кстати, если вам нужны сверла по металлу, переходите на сайт metshop.com.ua.

В точках продажи продемонстрированы как одиночные сверла, так и целые комплекты – рассмотрим, в каком случае удобно будет приобрести набор, а когда этого делать не обязательно. Научимся отличать плохие сверла от хороших.

Сверло по металлу имеет специализированную конструкцию для нарезания собственно данного материала, но может применяться и для нарезания по дереву, пластику.

Состоит оно из таких элементов:

Режущего – часть сверла, которая режется вглубь металла, фронтальный компонент

Хвостовика – задняя часть сверла, применяется для крепежа инструмента в патроне дрели

Рабочего элемента – поверхность сверла, которая вычерпывает стружку из отверстия наружу.

В зависимости от Характерности Собственной КОНСТРУКЦИИ, СВЕРЛА По металлу Бывают:

плоские;

спиральные;

корончатые;

конусные.

ПЛОСКИЕ

Сверла с не широкой частью работы. Если сравнивать с другими сверлами:

очень редко перекашиваются

обычная конструкция

небольшая цена

Перовое сверло по металлу со сменными пластинами

не выйдет использовать для высверливания широких отверстий

стружка не отводится из отверстия. может оставаться в середине, благодаря этому отверстия необходимо очищать и наблюдать за чистотой самого сверла

Спиральные

Очень популярный вид сверла, хороший для созданий отверстий в металле. Собой представляет пирон с боковыми канавками, охватывающими инструмент по всей длине. Эти боковые спиралевидные канавки и формируют основное свойство сверла — отвод стружки из отверстий.

По собственному назначению спиральные сверла делятся на несколько подгрупп:

Сверла в форме цилиндра, работы общего назначения (производство и бытовые условия). Их диаметр доходит до 82 мм.

Левосторонние спиральные сверла – называются так, так как имеют обратное направление завинчивания спиральной канавки, другими словами – в левую сторону. За счёт этого, сверло можно применять для выкручивания сорванных болтов или других повреждённых крепежей. Крепеж сверлится и выкручивается одновременно с движением сверла.

Сверла большой точности. Данные инструменты показывают наибольший уровень обработки материалов с погрешностью до миллиметра.

Коронки

Сделаны для высверливания отверстий крупного диаметра. Собой представляют большой железный стакан с зубьями на кромке. В большинстве случаев, заместо зубьев могут применяться разные напыления металлов или алмазов. Для работы со значительным усилием коронки делают из твёрдых сплавов.

Сверление происходит только с наружной стороны, благодаря этому середина отверстия просто остается пустой.

Конические сверла

Поверхность для работы сверл этого типа гладкая и состоит из ступенек. Используются для выполнения отверстий в материалах небольшой толщины. Благодаря собственной форме легко центрируются на первых моментах высверливания, что, конечно, удобнее, чем у сверл формы в виде цилиндра. Очередной большой плюс одним сверлом можно получать отверстия разного диаметра, это легко изменяется глубиной погружения сверла в материал. Досверлили до первой ступеньки один диаметр, углубились на ступень выше увеличили диаметр.

Аналогичными сверлами возможно не только создать новое отверстие, но и увеличить уже имеющееся.

Дальше мы будем рассматривать ряд сверл по металлу, которыми можно исполнять отверстия даже в материалах исключительной прочности.