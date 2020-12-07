Сухие штукатурные смеси.

Сухие смеси для штукатурных работ нашли активное использование в нынешнем строительстве. Используются они как для внешних, так и для работ внутри помещения, — выравнивания потолков и стен для предания красивого вида, а еще в санитарно-технических целях. Поэтому покупайте всегда качественные смеси, для этого рекомендуем помониторить интернет магазины, узнать цены, про доставку, есть ли консультация. А мы в свою очередь сэкономим ваше время и нервы, рекомендуем сразу перейти на сайт https://nikolaev.kub.in.ua/ — здесь цены доступные и есть доставка.

Еще в функции штукатурки входит защита конструкции от атмосферного влияния, добавочная тепло — и шумоизоляция. В зависимости от фракции наполнителя, смеси для штукатурных работ разделяют на крупно — и мелкодисперсные. Собственно размер наполнителя определяет способ и качество нанесения штукатурки. Довольно удобны мелкодисперсные составы. Гипсовые сухие смеси для штукатурных работ довольно удобны в работе, экономны, легко и быстро наносятся. Получается идеально идеальная поверхность.

Гипсовые смеси для штукатурных работ также быстро и экономично наносятся механизированным способом. Отделка получается очень качественно сделанная, однако это требует добавочного оборудования, благодаря этому этот метод нанесения применяют фирмы, которые специализируются на различных видах работ по отделке.

Для работ внутри помещения в сухих и влажных помещениях повсеместно применяются цементные и цементно-известковые составы штукатурок. В инструкции по работе, приложенной к конкретному составу, Вы сможете ознакомиться с указаниями по его использованию. Впрочем, значительная часть требований к работе с самыми разными смесями для штукатурки общепринята. Смесь заливают питьевой водой домашней температуры, потом довольно тщательно мешаются между собой миксером. В процессе выравнивания остатки раствора убираются, после этого применяются еще раз. Основа, на которой выполняются работы со составами из штукатурки, должна быть очищена от всех видов загрязнений. Уберите пыль, сажа, жировые пятна, краску, старую, отслаивающуюся штукатурку.

Нельзя использовать составы для штукатурных работ на мерзлой поверхности. Основа должна быть плотной, не покрашенной. За 15-30 мин до начала работы её нужно смочить водой. Перед работой на гипсовом основании, заблаговременно нанесите на него грунтовку. Не разрешается нанесение лицевых штукатурных слоев на свежий не затвердевший слой, применяемый для выравнивания. Трещины в предварительном слое могут расшириться и на верхний слой, а последний рискует сползти с раньше уложенного. Применение загрязненного инструмента и емкостей существенно уменьшает рабочее время с раствором, благодаря этому, по завершении работы нужно промыть все тёплой водой для последующего применения.