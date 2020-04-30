В экстремальных условиях они могут перевозить грузы аналогичного веса. Хотя их возможности схожи, разница в цене может вас удивить. Без хлопчатобумажной обертки мы сравниваем важнейшие особенности строп, их достоинства и недостатки, так что выбор оптимального решения будет тривиально простым. А если вас интересуют качественные стропы, переходите на сайт https://строп-канат.рф/article/300-srok-sluzhby-strop-i-chalok

Безопасность:

Вот галстук. Будь то цепная или канатная стропа от проверенного производителя — т.е. производимая в соответствии с европейскими стандартами, система управления качеством, основанная на действующих производственных стандартах, с использованием компонентов от проверенных поставщиков — мы имеем гарантию безопасного использования ВСЕХ условий, изложенных в ПРАВИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ и собранных производителем в руководстве. На хороших заводах имеются лаборатории, оснащенные деструктивным испытательным оборудованием (см. «Испытательная машина»), благодаря чему производитель выдает сертификат на основании конкретных результатов (стоит поинтересоваться у поставщика, есть ли у него легализованная испытательная машина и участвует ли он в испытании). Риск поломки строп, изготовленных в соответствии с этими стандартами, близок к ZERU. К сожалению, цепные или канатные стропы, изготовленные гаражными методами, с использованием гидравлических прессов для обжима гидравлических шлангов, из трудно идентифицируемых элементов, плохо подогнанные алюминиевые рукава, без подтверждения в виде сертификата качества или сертификата качества после деструктивных испытаний (чума на рынке), не дают никаких ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Долговечность:

В этом отношении цепные стропы, безусловно, превосходят своих канатных аналогов. Работая в соответствии с рекомендациями производителя, представленными на ежегодное техническое обслуживание и ремонт, цепные стропы могут прослужить более 10 лет. Цепные стропы также подлежат периодическому осмотру, но их регенерация несколько более ограничена. В случае многотяговых строп оправдана замена одной из веревочных ножек. С другой стороны, в случае одинарных и двойных строп, гораздо выгоднее приобрести новый строп.

В обоих случаях производитель имеет возможность восстановить компоненты в рабочем состоянии, провести визуальный осмотр, подтвердить отсутствие стандартизированных повреждений при дальнейшей эксплуатации и восстановить их в работоспособном состоянии, что позволит снизить наши затраты на новый строп.

Цена:

В момент покупки это является несомненным преимуществом канатных строп, которые могут быть даже ДВА ДУКТЛЯ дешевле своих цепных аналогов. Это также отличное экономичное решение, особенно для больших диаметров свыше 58 мм или если строп должен выполнять определенную функцию в рамках конкретной конструкции с очень точно рассчитанным бюджетом, графиком. Дело простое, если такой строп выдержит конструкцию, для которой он был приобретен, а его износ описан производителем как «нормальный», то его можно легко продолжить, так что мы имеем чистую прибыль. Но если наша компания имеет постоянное производство и строп должен стать неотъемлемой частью производственного цикла, то стоит инвестировать в цепочки. На протяжении многих лет использования (а цепи делают это возможным)», — читает господин Кацмарек. 9 аргументов в пользу сервисного обслуживания строп у производителя) выбор стропы в нужном классе может оказаться гораздо более экономичным. Потому что у нас есть один слинг плюс обслуживание, а не новый слинг время от времени.