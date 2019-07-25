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Стеллаж лофт

Июл 25, 2019В миреКомментарии к записи Стеллаж лофт отключены

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Тематика лофт широко применяется при оформлении жилья. К нему обращаются в процессе создания уникального, практичного, практичного и модного интерьера.

Он подразумевает применение грубой облицовки, мобильной мебели. Это не только стены из кирпича, неприкрытые короба вентиляции и перекрытия. Loft – это минимализм с налетом винтажности. Застенчивость облицовки несет в себе определенный смысл. Это некий урбанистический романтизм, постиндустриальная антикварность.

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Как выбрать мебель в индустриальном стиле?

Чтобы выделить настроение стиля, нужно согласно правилам подойти к выбору гарнитура мебели. Одним из главных его компонентов считается стеллаж. Такое изделие активно применяется не только в гостинном интерьере, но и столовой, кухни, детской, прихожей.

Стеллаж в индустриальном стиле – воплощение практичности, легкости, вместительности и мобильности. Интересно выглядят модели, восполненные железными колесиками. Из-за этого мебель можно перемещать с одного места на другое. В основном, это открытые конструкции с большим количеством полок и ниш. Loft – это, в первую очередь, легкость.

Стеллаж в индустриальном стиле: оригинальные варианты

Если вы как раз находитесь в поиске уникальной мебели для собственного жилья, рекомендуем для вас стеллаж Look 7 с дверками. Изделие производится из тикового массива. Часть снизу представлена закрытыми тумбами. Верхняя – 7 секциями с оригинальным расположением ниш и полок. Дополняется железными ножками. Очень поражает необычность винтажной облицовки.

Стеллаж Look с ящичками. Часть снизу модели выполнена в виде трех ящиков которые выдвигаются, а верхняя представлена тремя открытыми вместительными полочками. Изготавливается из досок антикварного тика. Стоит на железных ножках. Подойдет для тех, кому необходимо много места где можно хранить вещи. Намного компактный мебельный вариант – стеллаж книжный Pure 55. Это неширокий, большой и мобильный предмет. Его можно перемещать с помощью железных колес. Внизу есть два выдвигающихся ящика. Также есть 4 полки открытого типа.

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Военный антиквариат привлекает взгляды коллекционеров, историков и поклонников. Они считаются объектом коллекционирования, торговли, истории. Выбрасывая лишний хлам, мы даже не догадываемся, насколько ценными могут быть эти вещи.

Большой и просторный стеллаж книжный Pure 160 из тщательно выбранных кусочков антикварного тика – стильное добавление гостиной в индустриальном стиле. Дерево идеально сочетается с элементами из металла и колесиками. 6 ящиков которые выдвигаются и 12 открытых ниш дают возможность комфортно расположить собственные вещи для хранения. Оригинальный мебельный вариант, который состоит из четырех открытых полок, – это стеллаж из тика Fendy 220. Есть также дополнительные крючки сверху. Неимоверно легкий, он много места не занимает, подойдет для маленьких комнат.

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