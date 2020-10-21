Советы по организации безопасной вечеринки с фейерверками

Разумеется, обращаться с чем либо, заряженным порохом, и поджигать в саду за домом может быть опасно. Вот почему мы собрали несколько ключевых советов, которые смогут помочь вам организовать веселый и безопасный салют, который разразиться с неопасным взрывом!

1. Подберите салют, подходящий для вашего сада.

Звучит понятно, однако приобретать фейерверки следует только по размерам вашего сада. Вам нужно быть уверенными, что у вас в саду много места для размещения экспозиции. Вы должны сохранять расстояние мимнимум пяти метров между фейерверком и вашими зрителями, если это небольшой садовый дисплей, но идеальное кол-во места зависит от размеров фейерверка, который вы применяете. И если хотите купить пиротехнику, делайте это у проверенных продавцов.

2. Будьте осторожны во время перевозки.

Фейерверки представляют опасность не только после того, как они зажжены. Вам нужно убедиться, что вы безопасно транспортируете их из магазина в дом, что в себя включает:

Покупка исключительно у законного продавца

Извлечение из автомобиля запасных емкостей с горючей жидкостью (к примеру, канистр с горючим)

Покупка если есть возможность в запечатанных полных упаковках

Применение пластикового ящика для хранения индивидуальных фейерверков и расположение в багажнике

3. Будьте осторожны со сбережением

Если ваша тусовка с фейерверками не просуществует пару дней, жизненно важно хранить фейерверки в прохладном, сухом месте, вдалеке от прямых солнечных лучей. Если у вас есть дети или животные которые живут дома, держите фейерверки подальше от них.

4. Прочтите и перечитайте инструкции.

К каждому фейерверку прилагается свой набор инструкций. Их следует читать задолго до вечеринки, а не при свете факелов в течении нескольких секунд до их зажигания! Если вы хотите целиком проверить советы перед зажиганием, сделайте это.

5. Назначьте одного человека

Поджигать салют должен один человек. Если вы номинировали себя на данную роль, вот как уберечь себя:

Наденьте перчатки и защитите глаза

Не пейте хмельной напиток до той поры, пока не окончится показ

Легкий салют на расстоянии вытянутой руки с конусом

Зажигайте по одному фейерверку за раз

Отойдите подальше от фейерверка, когда он зажжется

Храните фейерверки в металлической таре

Никогда не возвращайтесь к фейерверку, когда он зажжен

Применяйте перчатки и щипцы для утилизации отработавших фейерверков.

6. Держите детей подальше

Когда салют идет полным ходом, маленькие детки должны все время находиться под надзором — никогда не подпускайте их к фейерверку. Если вы купили им бенгальские огни, убедитесь, что они в перчатках, и каждый раз нужно следить за ними. Держите ведро холодной воды в режиме ожидания, чтобы окунуть в него бенгальские огни, когда они выдохнутся.