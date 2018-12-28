Расчет маленьких электростанций работающих от солнца можно выполнить очень легко вооружившись листом бумаги и ручкой. В данной статье мы расскажем ключевые принципы подбора оборудования для домашних электростанций работающих от солнца. Кстати, здесь можно купить солнечные электростанции.

Важно: комплектация солнечной системы совсем не связана с площадью дома. Она зависит лишь от мощности подключаемого оборудования и количества используемой энергии.

Ключевыми элементами электростанции работающей от солнца считаются:

· Фотоэлектрические батареи – они генерируют электрическую энергию, и чем они мощнее и их больше, тем больше электрической энергии можно получить в течении дня.

· Батареи аккумулятора – в них происходит накопление элеткроэнергии, которую можно применять в отсутствии солнечного света (ночью), когда выработки электричества на фотоэлектрических панелях нет.

· Контроллер аккумуляторного заряда – представляет собой устройство, которое дает возможность обеспечить правильные режимы аккумуляторного заряда. Выбор данного устройства, в основном, чисто технический момент кроме выбора типа контроллера MPPT или ШИМ. Порой контроллер заряда может быть вмонтирован в преобразователь напряжения.

· Преобразователь напряжения инвертор – представляет собой устройство видоизменяет постоянный ток на аккумуляторных батареях в переменный 220В, который применяется во всех бытовых электрических приборах. Мощность преобразователя напряжения уменьшает самую большую мощность электропотребителей, которые могут быть подключены к системе.

Сейчас детально остановимся на каждом из таких элементов системы, для того, чтобы понимать, какое конкретно оборудование и сколько, нам понадобится.

Как подобрать преобразователь напряжения – инвертор

Подбор оборудования для системы происходит с подбора преобразователя напряжения. Все сварочные аппараты инверторного типа разделяют на 2 группы по форме выходного сигнала – чистый синус (форма сигнала в виде синусоиды) и модифицированный синус (форма сигнала в виде ступенек или трапеций). Если к системе будет подключаться любая индуктивная нагрузка: двигатели , воздушные нагнетатели и т.д. то преобразователь напряжения обязан быть обязательно с чистым синусом на выходе. Т.е. если Вы запланировали подсоединять холодильник, насос, электрический инструмент и т.д. то преобразователь напряжения должен на выходе выдавать чистую синусоиду.

Если же подключаемая нагрузка это телевизоры, зарядные устройства, освещение и т.д. то модифицированный синус прекрасно подойдет.

Подобным образом чистый синус имеет более большую сферу использования, однако и стоимость у него намного дороже чем у преобразователей напряжения с модифицированным синусом.

Итак, мы установили вид преобразователя напряжения, который нам необходим, дальше необходимо определить его номинальную мощность. Для того, чтобы это сделать, необходимо просуммировать мощность всех электробытовых приборов которые могут быть включены одновременно. Мощность каждого прибора можно найти в инструкции или на самом устройстве. К примеру: холодильник (300Вт) + телевизор (70Вт) + насос (400Вт) + СВЧ печь (1000Вт) = 300Вт+70Вт+400Вт+1000Вт = 1770Вт. Исходя из этого в этом случае преобразователь напряжения обязан иметь номинальную мощность более 1770Вт. Мало того необходимо понимать, что у конкретных приборов есть токи пуска, которые краткосрочно возникают при запуске оборудования. Эти токи пуска могут быть в 5-7 раз более чем номинальные. Это важно учесть при подборе преобразователя напряжения. Благо у каждого преобразователя напряжения есть прочностный запас – пиковая нагрузка и очень часто эта характеристика в несколько раз больше номинальной мощности. Благодаря этому в этом примере преобразователя напряжения номинальной мощностью 2000Вт хватит для оснащения питанием перечисленных приборов, даже взяв во внимание то, что у холодильника в момент пуска мощность может быть 300Вт*7=2100Вт.