Склеивание сантехники

Для того чтобы склеить сантехизделие есть специализированные составы, которые легко можно выбрать в хозяйственном или магазине для строительства. Инструкция приклеивания детально изложена на упаковки клея, который Вы подберете. Если Вам нужно склеить стеклянное или фарфоровое сантехизделие, которое не будет подчиняться термическому действию, можно и самому приготовить склеивающую пасту из негашеной извести и гипса.

Для такой пасты нужно взять 20 г негашеной извести, 100 г гипса, 2 белок яйца, 20 г воды. Перемешать все составляющие и паста готова. Для того, чтобы склеить керамическое изделие или фарфора, нужно перемешать с водой до состояния пасты 10 г прокаленной буры и 100 г каолина. После приклеивания предмета такими пастами, шов нужно обжечь на огне до стадии светло-красного каления. Полученный шов будет влагостойкий и огнеупорный. Для того, чтобы сантехнику из фарфора можно приготовить еще такую пасту: силикатного клея 8 г и казеинового порошкообразного клея 20 г.

Шов очень влагостойкий. Существует еще одна склеивающая паста, которая готовится из столярного клея. Чтобы ее приготовить нужно в раствор столярного клея добавить 7 г мела и 12 г крахмала. Смесь которую мы получим нужно перемешать до пастообразного состояния. Чтобы склеить поверхности из стекла можно сделать смесь 100 г стекла жидкого и 20 г сухого казеинового клея. Надо нанести получившуюся массу на две поверхности которые склеиваются и дать ей немного высохнуть.

После этого нужно объединить две поверхности которые склеиваются и подогреть до застывания. Фаянс и фарфор можно склеить с помощью пасты, которую можно получить при введении гипса в 3% раствор желатина. Такую пасту нужно готовить сразу перед использованием. И вдобавок можно приготовить склеивающую пасту на основе 25 % раствора желатина и равное кол-во уксусной эссенции.

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