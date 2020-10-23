Силиконовый клей герметик предназначен для покрытию герметиком швов, подверженных температурным и механическим деформациям, в мокрых помещениях: кухнях, ванных помещениях, душевых, банях.Он применяется для спасения древесины для внутренних и наружных работ. А если вас интересуют качественные герметики и затирки, переходите на сайт http://kalytero.ru/catalog/zatirki-i-germetiki-mapei/

Cиликоновый клей герметик можно наносить на стекло, кафель, керамику, древесину, металл, пластик. Герметик эластичен, воду не пропускает, не поддается разным агрессивным химическим и воздействиям атмосферы. В нем содержится дезинфицирующее средство, которое дает возможность применять его в помещениях с большой влажностью. Затвердевший герметик не происходит процесс разрушения при температуре от –50 до +180 °С. Не рекомендуется клей герметик применять на медных, латунных, цинковых, свинцовых, мраморных, полиакриловых и поликарбонатных основаниях. Герметик на основе силикона наносится при помощи пистолета-апликаторана чистые, сухие и обезжиренные поверхности при +5 °С. Сначала делается пробное нанесение на небольшом участке поверхности. Для нанесения клея необходимо:

1. Обрезать верхний конец резьбы картриджа и плотно завинтить наконечник.

2. Верх наконечника обрезать под угол 45° в соответствии с шириной шва.

3. Вставить картридж в пистолет-аппликатор.

4. Равномерно заполнить шов герметиком и разровнять шпателем, смоченным водой. Время отвердевания клея – приблизительно сутки.

Срок годности — 12 месяцев. Остатки клея не сливаются в канализацию, пруды и на землю, а утилизируются как бытовой или мусор от строительства. Герметик применяется в хорошо проветриваемых местах. При попадании клея в глаза необходимо немедленно вымыть глаза высоким количеством воды с мылом и сходить к доктору. Затвердевший герметик не вреден и менее опасен для человеческого здоровья.

Паста для заполнения швов между плитками Мапей считается важной частью декоративных керамических покрытий (плитка из кафеля, мозаика, природный камень). Неверный выбор материала или не комбинирование цвета может подпортить большую часть декора основания, включая, результаты связанные с переделкой (затраты на дополнительную чистку или повторная укладка всего покрытия).

