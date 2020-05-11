Сетка сварная оцинкованная

Строительство дома — это огромные расходы, которые часто отбивают у инвесторов охоту устанавливать дорогие заборы. Однако оказывается, что сделать забор можно экономно. Альтернативой дорогим панельным и стальным заборам являются дешевые, но прочные сетчатые заборы в сочетании с коваными воротами. В настоящее время это одно из самых популярных и в то же время самых экономичных решений, которые мы можем применить вокруг домов. Итак, посмотрим, сколько стоит огородить участок сеткой и установить кованые ворота. А если вас интересует сварная оцинкованная сетка, переходите на сайт https://polikarbonat54.ru/roznichnyi-katalog/15-setka-svarnaya-otsinkovannaya/.

Основа для ограждения участка, т.е. качественная ограждающая сетка.

Сетчатый забор может быть решением, которое продлится долгие годы. Прочность данного типа конструкции определяется, главным образом, качеством сетки. Здесь стоит отметить три основных параметра, которые определяют долговечность и прочность всего забора.

Основой является, в основном, слой цинка — оцинкованная оградительная сетка. Каждая сетка, используемая на ограждении, должна иметь легкое оцинкованное защитное покрытие. Это будет хорошая защита от неблагоприятных погодных условий. В прошлом также производилась обычная негальванизированная сетка. Однако следует помнить, что такие изделия подвержены воздействию ржавчины, а срок их службы очень мал. Неоцинкованные изделия пригодны только для временного ограждения территории.

Толщина провода является еще одним очень важным параметром, определяющим срок службы нашего забора. Современные оцинкованные ограждающие сетки имеют провода толщиной от 2 до 4 мм. Если нас интересует долговечное решение, то выбираем проволоку с минимальной толщиной 3,5 мм. Его конструкция будет достаточно жесткой и выдержит более высокие статические нагрузки (вызванные, например, подъемом растений).

Размер сетки — этот параметр определяет жесткость сетки и ее устойчивость к различным видам механических повреждений. Чем меньше сетка, тем прочнее и жестче ограждающая сетка. Размер ячеек составляет от 50 до 65 мм. В наших коммерческих предложениях мы также можем найти сетки с размером ячеек более 65 мм. Их стоит избегать, потому что такой большой размер сетки значительно снизит долговечность всего забора. На сетках меньшего размера используются сетки небольшого размера (около 50 мм). Это связано с производственным процессом. Машины для прокладывания проволоки не способны создавать небольшие сетки из более толстой и жесткой проволоки. Сетки толщиной более 3 мм обычно имеют размер ячейки 60 мм. Это самое популярное и долговечное решение.

Покрытие из ПВХ — многие оцинкованные ограждающие сетки имеют дополнительную защиту в виде покрытия из ПВХ. Такое решение обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений и высокого уровня влажности. Покрытие из ПВХ также повышает визуальное значение — оно имеет различные цвета, которые могут быть адаптированы к стилю окружающей среды. Однако следует помнить, что толщина проволоки внутри сетки с покрытием намного меньше, чем в случае сетки без покрытия.

Основные толщины проводов следующие:

Сетка с покрытием 3,2 мм содержит проволоку толщиной 2 мм.

Сетка с покрытием 3,8 мм содержит проволоку толщиной 2,5 мм.

Проволока с покрытием 4,0 мм включает в себя проволоку толщиной 2,8 мм.

Проволока с покрытием 4,2 мм включает в себя проволоку толщиной 3 мм.

Таким образом, мы видим, что провода в сетке с покрытием намного тоньше, чем в сетке без покрытия. Если мы хотим сохранить прочность и жесткость всей конструкции, то лучше всего выбрать сетку без покрытия толщиной 4 мм. Такое решение также будет несколько более экономичным. Сетки с покрытием ПВХ дороже, чем обычные оцинкованные изделия.