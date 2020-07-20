Сертификация ТР ТС продукции: этапы и список необходимых документов

Одной из услуг, предоставляемых профессиональными таможенными брокерами, является сертификация ТР ТС продукции. Данная процедура проводится с целью оформления сертификатов, подтверждающих качество и безопасность товаров. Она включает в себя несколько этапов, основными из которых являются:

Оформление документов на продукцию и составление заявки на сертификацию. Эта работа может выполняться сотрудниками компании, являющейся участником внешнеэкономической деятельности, а также брокером, представляющим ее интересы. Передача бумаг сотрудникам уполномоченного органа сертификации, которые должны изучить их и вынести вердикт. Проведение лабораторных испытаний образцов продукции и составление протоколов на основании полученных результатов. Оформление сертификата или декларации ТР ТС, передача его заказчику или брокеру.

Чтобы избежать проблем при получении сертификата ТР ТС, важно четко соблюсти этот порядок действий. Выбирая посредника, который будет представлять ваши интересы в процессе сертификации грузов по ТР ТС, будьте внимательны и осторожны. Сотрудничайте с настоящими профессионалами, которые работают по лицензии, обладают хорошей репутацией и пользуются доверием клиентов.

Документы для получения сертификата ТР ТС

Если вы хотите подтвердить соответствие своих товаров требованиям действующего техрегламента Таможенного союза, будьте внимательны при подготовке документов. Для успешной сертификации продукции вы должны предоставить представителям уполномоченных органов:

— бумаги, содержащие подробное описание перевозимого груза и полную информацию о нем;

— техническую документацию на транспортируемый груз;

— копии учредительных документов компании, являющейся производителем или дистрибьютором продукции;

— договор аренды или свидетельство, подтверждающее право собственности на производственное помещение;

— контракт/инвойс на поставку (если речь идет об импорте товаров);

— другие разрешительные бумаги, если того требует ситуация.

Схема сертификации ТР ТС продукции выбирается сотрудниками уполномоченного органа индивидуально на основе информации о грузе, предоставленной заказчиком. От нее зависит срок действия, стоимость и другие условия оформления декларации соответствия.

Сотрудничая с профессиональным брокером, вы сможете избавить себя от всех проблем, связанных с оформлением разрешительной документации. Достаточно предоставить ему образцы продукции и сопроводительные бумаги, и специалист сам свяжется с представителями органа сертификации, получит от них сертификат ТР ТС и передаст его вам. Все это займет у вас минимум времени и не потребует значительных финансовых вложений.