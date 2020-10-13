Самый длинный рекламный ролик в мире

В первую очередь известна истины, что реклама считается двигателем торговли. Современные домашние хозяйки и просто зрители понимают это лучше всех других. Чего только стоят десятиминутные рекламные паузы межу пятью минутами любимого сериала? В сегодняшнем мире без рекламы никуда. А если вас интересует рекламное агентство, рекомендуем сайт oes-centre.ru.

Ролики с рекламой стали одной из наиболее творческих и креативных и областей человеческой деятельности. Становиться неимоверно тяжело найти такой образ, который сможет донести нужную информацию потребителю и достучаться до его подсознания, вынуждая покупать тот или другой товар. Режиссёрам все труднее осуществлять собственные идеи, ведь у зрителей вырабатывается «иммунитет» относительно призывов компаний, которые стремятся продвинуть собственный продукт. Требования потребителей растут, по этой причине стратегии маркетологов становятся все более изощренными. Это дает возможность добиться такой вожделенной неповторимости, непохожести и необычности. Ролики стали многосерийными, ведь ответить на все вопросы потребителей в несколько секундном фильме почти что не возможно.

Дошло до того, что в 2010 году появился самый длинный рекламный ролик, который был занесен в книгу рекордов Гиннеса. Его создателями стали специалисты автомобильной корпорации Fiat, которые в Англии провели самую масштабную маркетинговую кампанию. Ее основной целью было выведение новой версии автомобиля Fiat 500 на арену международного автомобильного рынка. Автокар-герой ролика ничем особым, кроме цвета, не выделялся. Суть маркетинговой компании в том, что в течении нескольких суток один из сайтов в реальном времени показывал самый необычный видеоролик. В нем Дэвид Шиф перекрашивал собственный новый Fiat 500 в ярко-розовый цвет из белого в онлан-режиме. Как бы ничего особого, но Шиф делал это не классическим образом. Они использовал только традиционный лак для ногтей. П

Простое объяснение этому можно было найти на другой странице сайта. Оказывается, причиной тому шагу послужил разрыв юноша с собственной девушкой. По этой причине он не отыскал оптимального способа, как наладить онлайн-трансляцию процесса перекрашивания автокара Fiat 500. В результате на окончание работы Шифу потребовалось 98 часов и 2 минуты. Так на свет появился Fiat 500 Pink. На его создание ушло 131 флакончик ярко-розового лака. А ролику дали звание самого длинного рекламного видео за всю историю.