Самые надежные самолеты

Как каждый знает, самолёт — это самый неопасный способ передвижения. Это доказывает и Крупная Автотранспортная статистика. За основу берётся кол-во смертей на 160 миллионов км пути. Уровень смертности на авиатранспорте составляет всего 0,7 чел., в то время как поездом – 0,9, а на машине – все 1,5. Кстати, если вам нужны запчасти к самолетам обращайтесь на сайт Tehclub.

Однако, самолёт самолёту рознь. Мы все знаем: что есть разнообразные модели, они особенно друг от друга отличаются. Давайте вместе разберёмся, какие самые безопасные самолёты в мире, а какие самые опасные.

Очень популярные производственники

Для начала узнаем, какие вообще самолёты, как правило, обслуживают большинство пассажирских авиалиний? Их всего 2 типа: Boeing и Airbus. Первые выпускает компания из Америки, вторые – большая европейская. Они друг от друга отличаются набором технических свойств, и еще деталями во внешности.

Что интересно, согласно проведённому исследованию в 2012 г., по количеству аварий на первое место выходит компания Boeing, а у Аеробуса их практически в несколько раз меньше. Что это означает? Что все лайнеры Airbus много безопаснее, чем их американские коллеги? Конечно, нет. И среди первых, и среди вторых порой происходят катастрофы, так как модели одной компании тоже друг от друга отличаются.

Для начала выявим, какие самые прочные самолёты в мире.

Параметры безопасности

Тут сразу напомним, что существенный фактор в данном вопросе играет изношенность. Любая техника, даже и высококачественна, стареет и ломается. Благодаря этому любой лайнер по истечению определенного времени переходит из категории безопасных в опасные.

Самолёт Lufthansa

Другой весомый фактор – какой компании принадлежит самолёт. К примеру, каждый знает о качественности и надежности немецкой Lufthansa, которая к слову входит в двадцатку самых надёжных авиакомпаний за 2016 г. Тогда, как компании стран 3-го мира (к примеру, афганская Kam Air или непальские Tara Air и Nepal Airlines) входят в рейтинг самых небезопасных авиалиний за тот же 2016 г.

Выяснить рейтинг русских авиакомпаний вы можете тут.

Параметрами для определения рейтинга надёжности и безопасности самолётов считаются:

кол-во авиакатастроф (теракты не учитывались), вызванные, как техническим, так и антропогенным аргументом;

кол-во выполненных моделей такого типа;

эксплуатационный срок;

общее время налёта.

Именно по этим 4 факторам британская фирма Ascend и американский журнал BusinessWeek предоставили рейтинг надежности и безопасности самолетов и снятых с производства пассажирских лайнеров.

Рейтинг самых надёжных самолётов в мире

Наш рейтинг надежности построен на отношении количества аварий к общему времени налета модели.

Boeing 777

Первое место заслужено занял Boeing 777. За 20 миллионов лётных часов не было ни единой авиакатастрофы. Естественно, было несколько аварий. Ничего совершенного в мире нет. Однако их было всего 4. Он оборудован самыми сильными в истории самолетостроения двигателями General Electric GE90. Широкофюзеляжный лайнер, способный поместить от 300 до 500 человек.

Boeing 777

Airbus A340

На другом месте разместился Airbus A340. За 13, 5 миллионов часов налёта было только 5 аварий. Он более затратен на своё обслуживание, благодаря этому компании не стремятся его приобрести.

Airbus A330

Третье место занимает Airbus A330. За 12 миллионов часов налёта не было ни единой катастрофы до 2008 г., когда Airbus A330, принадлежащий AirFrance, не потерпел крушение в Океане Атлантики, унесся с собой 228 человек. Это широкофюзеляжный лайнер для перелётов на средних и дальних расстояниях.

Boeing 747

На четвертом месте находится ветеран Boeing – Boeing 747. За 17, 5 миллионов лётных часов всего 1 авиакатастрофа. Это был самый первый широкофюзеляжный самолёт. Когда-то он считался и самым большим, и самым объемным, и самым узнаваемым. Именно его показывают в большинстве голливудских фильмов про авиакатастрофы.