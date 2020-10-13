Рыбная продукция

Рыбные консервы собой представляют готовые к потреблению рыбные продукты, подвергнутые стерилизации и герметически упакованные. Высокая пищевая ценность рыбных консервов обеспечивается производственной технологией, при которой из рыбных продуктов убираются все несъедобные части. Вкусовые свойства повышаются из-за добавления в консервы растительного масла, томатного соуса, пряностей и приправ. Процесс стерилизации создаёт условия для продолжительного хранения консервов, при этом их вкусовые свойства не изменяются.

Все рыбные консервы условно можно поделить на настоящие и закусочные. К натуральным относятся консервы из сырой или бланшированной рыбы в своём соку, желе или бульоне. Настоящие консервы производятся с добавлением поваренной соли и, в большинстве случаев, специализированных специй, например, как перец и лавровый лист. К закусочным относятся рыбные консервы в растительном масле или томатном соусе. Консервы в томатном соусе готовят из всех вариантов рыбы, заранее бланшированной или подсушенной.

К такой разновидности консервов также относятся фрикадельки, тефтели и кнели в томатном соусе. Консервы в растительном масле относятся к высокопитательным, деликатесным продуктам, они разделяются по методу обработки на: сардины, шпроты, копченую рыбу в масле, бланшированную или обжаренную в масле. Сардины готовят из салаки, кильки, сардин атлантических и тихоокеанских. Для шпрот применяют хамсу, балтийскую кильку, атлантическую сельдь и остальную небольшую рыбу. Компания «forel-rf» предлагает самые разные виды рыбных консервов.

В нашем ассортименте настоящие консервы с добавкой масла, консервы в томатном соусе, в желе, рыбные паштеты. Для производства консервов применяется очень качественная рыба, поставляемая из Балтийского и Каспия, Спокойного и Атлантики. Нашим клиентам также предлагается очень качественная зернистая красная икра в банковских учреждениях и в упаковке из стекла. Икра красная (Москва) изготавливается в собственном цехе, который оборудован оборудованием, дающим возможность отпускать до 3 тонн икры в день. Красная икра, продукты моря и рыбные консервы компании «forel-rf» проходят строгий качественный контроль, выполняемый в своей лицензированной лаборатории.

На предприятии компании работают специалисты высокой квалификации, имеющие долголетний навык работы в собственной области. Применяя современное оборудование высокой технологии, «Российский Рыбный Мир» по качествам и объему продукции считается одним из лидеров среди компаний, которые предлагают эти продукты, как икра красная и рыбные консервы. Москва и Столичная область классически являются покупателями рыбных консервов и икры компании «forel-rf». С компанией сотрудничают большие магазины во всех российских регионах. Красная икра оптом (опт) и рыбные консервы различных вариантов поставляются по России, в Республику Беларусь, в Азербайджан и остальные страны.