Ремонт стен в котельной: фото, своими руками

Вы захотели выполнить ремонт стен в котельной установке собственными руками? В подобном случае советуем познакомиться с фото, видео и свойствами технологий, подбором подходящих материалов для помещения, которое имеет довольно большие требования.

Все знают, что самым правильным решением в плане комфорта и безопасности, облицовки помещения, установки оборудования для отопления и ведения контроля над его работой, находится в выносе котельной установкой за приделы дома. Данная мера не даёт 100% безопасность, благодаря этому главное остановиться еще на отдельных главных моментах, которые еще слабо регламентированы и документированы, однако в это же время значительные в плане работ по устройству помещения для независимой котельной установкой. Их мы рассмотрим подробно.

Что же главное учесть перед выполнением работ в котельной установке? Прекрасно, если Вы заблаговременно приобретите оборудование для котельной, что даст возможность познакомиться с требованиями, предъявленными к расположению котла (они отмечены в паспорте). Сформироваться с местом провода труб и отверстий для дымоотвода, подкорректировать размеры. Способно ли подобранное Вами оборудование обеспечивать нужный режим температур в помещении и достаточно ли будет мощности на домашнее отопление. Размеры котельной установкой определяются такими показателям: объем помещения не обязан быть меньше 15 кв. м, потолочная высота не менее 2,5 м, площадь под установку котла – не меньше 4 кв. м. Предпочтительное место для котельной установкой – вдоль глухой стены (если нет подобных возможностей, проемы дверей и окон в стене нужно заделывать).

Внимание! если вы даже задумали, что помещение станет топиться не газом, размеры котельной установкой все равно должны закладываться в соответствие с требованиями, которые предъявлены во время установки котла на газе.

Нужно отметить, что применение оборудования которое работает на газу до 30 кВт не предполагает устройства отдельного помещения, который предназначен для котельной установкой. Инструкция не запрещает установку подобного агрегата в кухонной комнате, если она отвечает всем параметрам, которые, к слову, тоже достаточно суровые.

Ремонт стен в котельной установке собственными руками: фото и отделочные варианты

Главное условие к поверхности стен в котельной установке – облицовка обязана делаться из устойчивых к огню материалов. Облицовка под будущую стеновую облицовку делается смесью для штукатурки. Навряд ли Вы найдете что-то лучше, чем облицовка плиткой из керамики.

Материал различается большой стойкостью к пламени и температурам. Но имейте в виду, что плитка подходит исключительно для стен, а не для пола, ведь оборудование котельной установкой имеет очень приличный вес, и керамический гранит не может управится с подобной насыщенной нагрузкой.

При эксплуатировании котельной установкой требуется сброс теплового носителя из системы, зачем в котельной обязан быть отвод к сети канализации. Работать в ней будет очень удобно, если уборка будет проходить настолько легко.

Разрешается использование листов гипсоволокна, применяя технологию наклеивания. Сегодня большой популярностью пользуется КВЛ (ксилолито-волокнистый лист). Он собой представляет продукт экологически чистый, не содержащий асбеста и вредных соединений, не выделяет токсинов даже при нагреве. Может держать очень большие температуры, аж до 100 градусов, имеет очень высокую гибкость, что важно при обшивочных работах криволинейных поверхностей. Не опасается влаги и высоких температурных перепадов (устойчив к морозам).

Согласно с правилами пожарной безопасности, стены котельной установкой вместе с облицовкой должны задержать огонь на ? часа.

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Листы тех или иных материалов выступают только базой для финишной облицовки стен. Поверхность после обшивки нужно оштукатуривать. Штукатурный слой может обезопасить материал от неблагоприятных воздействий.

Добавочную устойчивость к огню стенам придаёт жаропрочный, термоустойчивый штукатурный слой. Она содержит серый цвет, но помещение разрешается без изящного декора и украшений, основное, что поверхность, обработанная ней, выдерживала открытое пламя на протяжении 30-150 минут. Штукатурка хранит собственные огнестойкие свойства даже после ее покраски вододисперсионной краской.

Для начала строится конструкция из огне- и влагоустойчивых листов, потом следует процесс штукатурки и покраски стен. Окна в котельной установке могут быть древесные и пластиковые (горят все). Только одно отличие между ними состоит в том, что пластик выделяет токсичные вещества и плавится, а дерево нет. Её можно подбирать с учетом особенностей климата Вашей територии.

Дверей в котельной установке может быть несколько, из котельной установкой на улицу и в дом. Дверь на улицу обязана иметь прекрасную защиту от внешние проникновения.

Каждый знает, какую серьезную охрану имеют теплоэлектроцентральные сооружения, на которые так просто не попасть. Котельная установка в доме также обязана быть режимным объектом, куда будет не легко попасть. Сплошь и рядом, где используется твёрдое горючее, следует защищать дом от огня добавочной противопожарной, железной дверью, установленной между котельной установкой и жилым помещением, которая может держать огонь до часа.

Что же касается освещения, то оно обязано быть примитивным. Главное условие – функциональность. Установите обыкновенную лампу или светильник для стен, а если будет необходимость Вы можете всегда взять с собой фонарик.

Ремонт стен котельной установкой собственными руками: способы их утепления

К помещению, где будет располагаться котельная установка, предъявляют жёсткие требования. Это можно объяснить тем, что котлы, работающие на газе, жидком или твёрдом топливе, относятся к категории опасных объектов. Открытый огонь предполагает довольно большие требования к пожаробезопасности. А газ относится к числу взрывоопасных веществ, что, несомненно, тоже отображается на обустройстве котельной установкой.

Эти ситуации воздействуют на способ теплоизоляции котельной установкой и подбора материалов для теплоизоляции. Тепловая изоляция может сделать меньше потери тепла. Главная задача котла – подогревать тепловой носитель для отопления дома, а не само котельное пространство. Так, топливный расход уменьшается, как говоря по существу и расходы на теплоснабжение.

Как правило утепление котельной установкой не выделяется от утепления гаража и состоит из последовательных этапов. Для достижения самого большого эффекта эксперты советуют сделать утепление всем ключевым поверхностям сооружения – крыше и стенам.

Внешнее стеновое утепление

Стеновое утепление котельной установкой в приватизированном доме рекомендуют исполнять с наружной стороны. Это конкретно можно пояснить тем, что происходит сокращение пространства внутри, исключается вероятность появления конденсата и становится шире подбор материалов для теплоизоляции. При тепловой изоляции котельной установкой внутри не стоит применять легковоспламеняемые и горючие теплоизоляторы. К их числу относятся вспененный пластик, пенополистирол, искусственный латекс. Их можно использовать только для утепления внешней стороны. Если их применяют в качестве внутренней тепловой изоляции, то понадобится высококачественная облицовка котельной установкой, исключающая возможность загорания. В большинстве случаев утепление с наружной стороны делается еще на строительном этапе строения, но можно выполнить его и в готовой постройке.

Внешнее утепления котельной установкой предполагает следующие действия:

очистка и ремонт цементно-песчаной или стены из кирпича. Большие трещины и сколы нужно заштукатурить, поверхность ровняется;

оклеивание стен высококачественными материалами для теплоизоляции. Во многих случаях владельцы применяют пенополистирол. Он различается водопроницаемостью, свойствами теплоизоляции, весит мало и прост в монтаже. На пенопластовые листы тоненьким слоем или точечно наносится особый клей. При утеплении пенополистирол должен плотно жаться к стенке. Установка делается снизу вверх. Стыки покрываются герметиком посредством пены для монтажа;

армирование теплоизолятора. Пенополистирол нужно покрывать слоем клеевого состава, куда утапливается пластиковая сетка;

последний этап – чистовая отделка. После высушивания поверхность штукатурится. Применяется несложная или структурная штукатурка. В первом варианте нужно провести установку материалов для отделки или покраску стен.

Выводы

Ремонт стен в котельной установке собственными руками обойдется дешево, даже в том случае, если остальной домашний интерьер поражает собственным красотой. Стоимость материалов для отделки в это помещение может быть достаточно демократичным. Все благодаря тому, что котельная установка, как и прочие подсобные постройки, не находятся на виду, да и владельцы бывают там редко. Главная составная часть котельной установкой считается оборудование, благодаря этому лучше израсходовать денег побольше на него.