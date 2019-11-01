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Ремонт шиферной крыши

Ноя 01, 2019В миреКомментарии к записи Ремонт шиферной крыши отключены

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Асбестоцементный волнистый кровельный лист – известнейший из материалов для покрытия крыш. Собственной популярности он обязан невысокой цене, простоте установки и очень высокой стойкостью к влияниям любого рода. В шифер входит цемент, вода и асбест.
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В результате состава асбестовые волокна расходятся в цементном растворе и делают сетку для армирования, придающая данному материалу большую прочность. Однако ничего постоянного не бывает, и покрытию из асбоцементного листа тоже может пригодится ремонт. Ремонт трещин, несущественных сколов и другое вы сумеете выполнить собственными силами.
Сегодня есть надежный и самый что ни есть простой способ. В начале починки крыша зачищается, старательно промывается водой и чистится щеточкой. После поверхность крыши покрывается смесью воды и ПВА, в формуле 1:3.
Для смеси вам потребуется асбест, также поливинилацетатный клей и вода. Производится эта смесь малыми дозами приблизительно на 2 часа работы, дабы она не застыла.
Рецепт: берем цемент 2 части, высыпаем 3 части асбеста и льем поливинилацетатный клей, разведенный с водой 1х1. Лучше всего выйдет смесь напоминает сметану.

Покрыть толщиной от2 мм. Выполняется ремонт в облачную спокойную погоду.
Срок годности кровли после данного вида ремонта увеличивается лет 10.

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