Ремонт балкона в хрущевке своими руками

Если вы были хрущевского типа или живете в ней, то отлично понимаете, что с балконом тут ничего не сделать. Точнее, у вас есть возможность и право благоустроить внешний вид, вот только большего от помещения не достигнуть. Уж очень маленькая квадратура была выделена для отдыха хозяина жилой площади. Потому, прежде чем делать балконный ремонт и его остекление, избавьтесь полностью от старого материала. Мастера рекомендуют оставлять лишь стальной каркас, что есть у вас. Иногда его даже дополнительно укрепляют специализированными уголками. Дальше вам предстоит далеко не простая работа по «стройке» балкона с самого начала. А если вам нужен ремонт на балконе, переходите на сайт https://bb.zp.ua/remont-balkonov/

В первую очередь строится каркас для внешней и внутренней отделки. В середину его вам нужно провести материал для утепления, разумеется, никто не говорит, что во время зимы вы там потеть станете, но пару градусов выиграть сможете всегда. Тем более, если под покрытие пола вы также положите добавочный слой для теплоизоляции. Напомним, что ложить довольно толстые материалы, которых будет в избытке, не стоит.

После того, как теплоизоляционный слой повсюду улегся, начинайте делать корзину из вагонки. Это наиболее распространенный вариант, да и смотрится вполне себе нормально. Кстати, внутри вы тоже применяете этот материал, но можете присмотреть иную расцветку или вид изделия. Тем более, что этого добра на строительном рынке навалом.

Обдумайте сразу, будете ли вы обшивать стенку, если да, то ее утеплять не надо. Поместите по всей длине бруски, лучше, очень тонкие. После этого на них станут крепиться сами панели, что тоже не обязаны быть очень толстыми. Иначе за собственной отделкой вы не увидите, как похитите слишком много сантиметров площади.

На полу в большинстве случаев отмечают обычную доску из дерева, для нее делают специализированные поперечной балки и кладут по всем правилам. Вы можете покрасить ее, а может даже покрыть линолеумом. Но, пол из доски обязан находиться.

Кстати, рамы лучше делать пластиковыми, это наиболее популярный вариант. Древесные уже канули в прошлое, тем более не выделяются высоким качеством. Их приходится часто красить или лакировать, однако они все равно в течении определенного времени рассыхаются. Да и стоит данный материал дорого, так как настоящий, не имеет никаких испарений в собственном составе. Однако, в данном варианте решать уже вам, что брать и какую сумму расходовать.