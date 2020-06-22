Рецепты приготовления савойской капусты

Белокочанная капуста российским товарищам известна хорошо, а вот что за савойская? В настоящий момент будем разбираться. Необходимо начать с того, что выращивается она давно в Савойе в Италии. Такой вот иностранный овощ, растущий у Средиземноморья, причем растет он там уже довольно давно. До нас же его слава прокатилась практически недавно. А если вас интересует побольше вкусных рецептов, переходите на сайт cookinghub.ru

Внешне от белокочанной савойская капуста отличается пузырчатыми листами благодаря этому некоторые опасаются, что это наша белокачанка так испортилась. Но частично она на самом деле негодна для потребления, но лишь в квашеном виде. Для остальных же блюд с капустой она замечательно подойдет: в жареном, тушеном виде.

Превосходство этого овоща в том, что он содержит намного больше полезных витаминов и микроэлементов. Вред имеет место быть, однако он минимален. Эту капусту не стоит принимать в пищу людям с язвенными недугами, и также при подобных заболеваниях, как гастрит и панкреатит. Если вы перенесли операцию в брюшной или грудной зонах, то также не стоит есть эту капусту и блюда с ней.

Свойства капусты:

·Способствует уверенной работе системы сердца, так как содержит много калия, кальция, и также фосфора.

·В этом овоще особенно много белка.

·Помогает исключать бессонницу, болезни, укрепляем иммунитет, так как в ней содержится высокая доза витамина С.

·Содержит витамин U и витамин К. а это означает, что капуста помогает улучшению свертываемости крови, другими словами все раны заживают быстрее, а зубы и кости укрепляются.

·В капуте не содержится крахмал, и также сахар, благодаря этому ее могут принимать диабетики и диетчики, так как в 100г капусты всего 27 калорий.

·Делает лучше пищеварение. Благодаря имеющейся в ней клетчатке.

Рецепты для савойской капусты.

1.Жареная капуста с чесноком

Возьмём кочан капусты. 2-3 зубца чеснока, пару ложек масла из оливок, горсть петрушки.

·Делим капусту на пару частей и шинкуем ее.

·Льем пару столовых ложек масла и нагреваем сковородку.

·Жарим раздавленный чеснок примерно пол часа.

·Добавляем капусту и дарим еще минут 5-7.

·Если не желаете жареного, можно погасить такое блюдо, добавив воды.

2. Капустный суп-пюре

Для приготовления нам потребовалосьстарушка 250старуха бульона (любого мясного), 30г муки, 150г капусты, 170мл молока и 30г масла сливочного.

·Шинкуем капусту, ошпариваем ее и поджарить с мукой в масле минут 25.

·Ложим в бульон и варим на небольшом огне.

·Варим, пока масса не приобретет структуру супа, до закипания.

·Вливаем молоко и ложим масло

·Перемалываем все при помощи блендера.

·Как и прочие крем-супы, этот будет достаточно хорош с гренками.