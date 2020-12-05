Разновидности мотоциклетных шлемов

Есть несколько типов шлемов для мотоцикла. Каждый из них обладает собственными определенными достоинствами и недостатками. Можно отметить несколько отличиительных качеств, по которым одна разновидность шлема абсолютно не похожа на иную. У каждого мотоциклиста собственные предпочтения в вопросе выборе специальной защитной экипировки, также и шлемов. Один из самых востребованных разновидностей шлемов для мотоцикла считается полнопрофильный шлем. Его строение предусматривает наличие необычной и удобной защиты в области подбородка. А если вам нужен хороший мотошлем, переходите на сайт https://eusports.com.ua/.

Полнопрофильный шлем, обладая тщательно продуманной конструкцией, является наиболее долговечным и прочным. Но подобный вид шлема навряд ли подойдёт для продолжительных поездок, особенно в жару. Ведь из-за излишка тёплого воздуха внутри шлема появляется конденсат, благодаря чему видимость во время движения и комфорт намного становится меньше. Только тот который предназначен для мотокросса шлем оборудован небольшим козырьком, защищающим водителя от попадания грязи в лицо. Также в комплекте с подобным шлемом можно одеть очки. Подвижный сектор в области подбородка свойственен гибридным шлемам для мотоцикла. Они особенно комфортны для людей, вынужденных носить очки. Очень популярным среди потребителей считается шлем для мотоцикла открытого типа. В народе его называют еще «шлемом три четверти». Его основной функцией считается защита головы по обоим бокам. Подборок в таком шлеме остается открытым. Отлив данного типа шлема по большей части можно снимать.

Половинный (укороченный) шлем считают обладающим наиболее элементарной конструкцией аксессуаром экипировки. Ни подбородок, ни части сбоку головы таким шлемом уберечь невозможно. Их по большей части подбирают люди, предпочитающие прокатные и крейсерские мотоциклы.

Тем, кто сомневается, стоит ли вообще тратиться на защиту, дадим ответ определенно: «Да, и это более чем просто необходимость, без нее никуда». Это не вопрос красоты, желаний или предрассудков – современный двухколесный транспорт требует, чтобы его водители соблюдали меры индивидуальной безопасности. И предосторожности будут особенно уместными на улицах больших городов, где плотный трафик.