Психологи, даже самые талантливые, не являются волшебниками и могут не соответствовать вашим требованиям (или сочтут это необходимым). И они очень разные, как и проблемы клиентов, не говоря уже о личностных качествах — например, человек, недавно переживший сильный стресс, вряд ли начнет участвовать в ролевых играх или активно работать над собой: он просто не делает этого. сил для этого. И его лучшим помощником будет не психоаналитик, а «психолог-няня», который добросовестно выслушает его признание, утешит и вселит уверенность в светлое завтра. Другими словами, он поставит человека на ноги, а затем пойдет один со своим «наставником» или найдет другого специалиста, который лучше соответствует его новым требованиям. А если вам нужен прием психолога, переходите на сайт s-boutique.ru.

Людям, не любящим «путаться в душе», заставлять копаться в прошлом, искать причины неудач, поможет «начальник-психолог». Он дает четкие инструкции, которые приводят к конкретным результатам. К таким специалистам любят обращаться клиенты, у которых нет времени или желания посещать длительные курсы терапии, но которым необходимо как можно быстрее достичь желаемого эффекта. Например, вы говорите, что не любите мужчин и годы летят незаметно? Четкое, мгновенное похудание, украшение, смена прически, гардероба, работа, раскрашивание лица в боевые цвета — и так далее! И не забывай, что ты самый обаятельный и привлекательный! И вот появляются первые фанаты — и хотя они не очень похожи на персонажей из вашего романа, это все же что-то. Главное, чтобы повышалась самооценка, расправляешь крылья, а иногда возникает желание поработать не только над внешностью, но и уточнить у себя. И тогда вам, вероятно, понадобится еще один психолог.

Хотите понять причину собственных неудач, найти знаменитый корень зла и уничтожить его раз и навсегда? Тогда вам не нужны сочувствие или прямые указания — вы открыли самую важную главу в своей жизни, где будут активированы новые персонажи, а возможно — новые психологи.

Конечно, психотерапия нужна далеко не всем (что не может не радовать). Но если у вас был неудачный опыт общения с психологами, не огорчайтесь. Талантливый профессионал действительно способен сделать вашу жизнь лучше (спокойнее, проще, ярче, интереснее — как хотите).

А точнее, вы сами сделаете это, а он просто будет рядом и поможет вам, пишет газета «Феномен».