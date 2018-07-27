Эта платформа выполняет собственную работу уже более 2-ух лет в полном согласии с законом о закупках. Первоначально ее намечалось применять для инструмента реформации самой процедуры, и еще для заведения конкретной философии, которая связана с тендерными закупками в государстве. Более подробно на сайте tender.uub.com.ua.

По прошествии продолжительного испытательного периода удалось выявить все стороны как слабые так и сильные площадки, и еще показать на необходимость проведения дальнейших систематических реформ в области общественных закупок. Как было написано выше, в правовом поле все закупки обязаны производится при помощи электронной системы, а реализация этой идеи была осуществлена постепенно.

В рамках начального этапа к электронной системе были допущены главные распорядители, а на завершающем втором шаге это правило распространялось на всех. Аукцион, который проводят в рамках электронной площадки, позволяет автоматически оценивать все тендерные предложения. Чтобы выяснить больше о системе ProZorro, достаточно посетить сайт http://tender.uub.com.ua/ru/tender/uchast-v-tenderah-sistemy-prozoro, где вы сможете найти много интересной и ценной информации по этому вопросу.

Сайт дает возможность найти ответы на вопросы относительно государственных закупок и просмотреть текущие аукционы в реальном времени. Важными преимуществами перехода на электронные торги можно именовать то, что конкурс стал намного прозрачнее и открытым. Стоит еще сказать, что, есть возможность создать условия для конкурентного диалога, и еще вести переговорную процедуру. Сам процесс стал очень простым и понятным для его участников, что тоже нельзя не отнести к положительным качествам системы.

На данный момент прогресс в области государственных закупок сомнений не оставляет относительно профессиональных навыков, с которым были проведены изменения в этом сегменте. Они все, разумеется, были направлены на увеличение конкуренции, и еще эффективную борьбу с коррупцией. Огромным успехом стало и то, что платформа обрела высокую оценку и среди международных специалистов. Важный принцип площадки состоит в том, чтобы обеспечить закупки при помощи единой системы, где все процессы происходят в онлайн режиме. Также необходимо подчеркнуть, что все участники должны быть ознакомлены с условиями конкурса на коммерческой основе, и еще процедурой его проведения, для чего отведены подходящие разделы.

Посредством формирования этой платформы получается существенно сделать лучше ситуацию на рынке закупок и позволить к ним новых игроков, способных порекомендовать хорошие условия, что ведет к существенному увеличению уровня эффективности конкурсов на коммерческой основе. Благодаря площадке получается разрушить коррупционную составляющую, и еще исключить дискредитацию агентов. Аналогичные новшества создают идеальные условия для того, чтобы процесс закупок стал светопропускающим.