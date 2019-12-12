Профилированная труба — продукт металлического проката в виде трубы с разным типом сечения. А если вам нужна квадратная труба, переходите на сайт ООО ПКФ «Созидатель». Она используется в строительстве заборов, опор, мачт, выступов крыши, перекрытий, пролётов, каркасов и прочих металлических конструкций. Труба профильная стальная намного прочнее и удобная в монтаже если сравнивать с круглой. Её устанавливают, по большей части, методом сварки.

Производство

Изготовление трубы стальной регламентировано ГОСТ 13663-86 и ГОСТ 8639-82. В качестве заготовки применяется электросварная прямошовная круглая труба, которой методом горячего или холодного деформирования придается конкретная форма сечения. Изделия проходят дополнительную термическую обработку для снимания внутренних стрессов.

Сортамент профтруб

Труба профильная стальная — делается из углеродистой и низколегированной стали (СТ3СП, 09Г2С),

Алюминиевая профилированная труба — весит мало, менее долговечная. Применяется в строительстве некапитальных и нетяжелых конструкций.

Круглая профилированная труба — изделие с традиционной формой сечения,

Квадратная профилированная труба — имеет самую большую жесткость,

Прямоугольная профилированная труба — удобная форма обеспечивает простота монтажа,

Округлая профилированная труба — используется в узкоспециализированных строительных задачах, имеет большой эффект декора,

Шестигранная профилированная труба — применяется в архитектуре.

40х20 мм

25х25 мм

60х30 мм

60х60 мм

80х80 мм

100хсто милиметров

Расчет нагрузки на профилированную трубу

Цена трубы стальной зависит от марки стали, длины, формы и толщины профильных стенок. Материал подбирают исходя из проектных конструкционных нагрузок и определенного назначения изделия. К примеру, горячекатаная профилированная труба с высокой маркой стали и сечением применяется в строительстве высотных конструкций, а для строительства заборов или ограждений подойдут с прямыми углами тонкостенные профиля.

Профилированная труба в Севастополе

Профилированная труба в Севастополе Профилированная труба — продукт металлического проката в виде трубы с разным типом сечения. Она используется в строительстве заборов, опор, мачт, выступов крыши, перекрытий,